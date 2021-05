Schwetzingen: STADTRADELN im Juni 2021

Schwetzingen – STADTRADELN geht in Schwetzingen in die dritte Runde: Vom 12. Juni bis zum 2. Juli 2021 sind alle Schwetzinger/innen wieder dazu aufgerufen das Auto stehen zu lassen und kräftig für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Viele Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis nehmen zeitgleich am Stadtradeln teil und wetteifern um die meisten Radkilometer.

Drei spannende Wochen

„Wir freuen uns schon jetzt auf den Start und drei spannende Wochen“, erklärt Patrick Cisowski, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. „Auch, wenn wir keine größeren Veranstaltungen planen können, bietet das STADTRADELN ja trotzdem ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Unser Team der Stadtverwaltung wächst von Tag zu Tag.“ Cisowski selbst hat sich hohe Ziele gesteckt: Er wohnt in Neustadt und will während des STADTRADELNs so oft wie möglich mit dem Rad zur Arbeit nach Schwetzingen fahren: „Das sind immerhin 40 Kilometer pro Strecke, da dürfte schon ein bisschen was zusammenkommen“, meint Cisowski augenzwinkernd.

Mitradeln und Schwetzingen nach vorne bringen

Alle Interessierten können sich auf der Stadtradeln-Webseite registrieren und dann ab 12. Juni Kilometer sammeln – entweder online oder per Stadtradeln-App. Auf der Stadtradeln-Webseite sucht man sich die richtige Kommune heraus und ordnet sich einem bestehenden Team Bekannten, Freund/innen, Kolleg/innen oder auch dem Sportverein zu. Alle, die alleine radeln oder keinem bestehenden Team beitreten möchten, tragen sich einfach ins „Offene Team Schwetzingen“ ein.

„Vor allem auch die Vereine möchten wir motivieren sich am STADTRADELN zu beteiligen“, erklärt Cisowski. „Viele Aktivitäten waren die letzten Monate nicht möglich und das STADTRADELN kann hier eine gute Möglichkeit sein, wieder in Kontakt und in Bewegung zu kommen.“

Eröffnungstour möglich?

Normalerweise finden während des STADTRADELNs einige Aktionen rund ums Radfahren statt. In diesem Jahr war eine verbindliche Planung kaum möglich. Die offizielle Eröffnung soll am 13.06. um 11 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch stattfinden. Den Startschuss wird Oberbürgermeister Dr. René Pöltl geben und zu einer Radtour Richtung Oftersheim und Reilingen einladen. Ob die offizielle Eröffnung stattfinden kann wird allerdings von den Corona-Auflagen abhängig sein. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung dringend notwendig. Diese ist ab sofort über die Tourist-Info möglich – per Email an touristinfo@schwetzingen.de oder auch telefonisch unter 06202-87400. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

RadCheck am 11.06. – Kleine Planken

Damit alle Fahrräder einsatzbereit sind findet am Freitag, 11.06. von 14 bis 19 Uhr die Aktion „Bei uns kriegen Sie Ihr Fett weg“ statt. Die Profis des ADFC checken Bremsen, Lichtanlage und Fahrradketten. Alle Bürger/innen sind herzlich eingeladen auf den Kleinen Planken (Mannheimer Str.) vorbeizukommen. Bitte an FFP2-Maske denken und Abstandsregeln beachten!

Attraktive Preise

Auch 2021 gibt es beim STADTRADELN wieder attraktive Preise zu gewinnen. Belohnt werden dabei nicht nur die eifrigsten Radfahrer/innen. Viele der Preise werden ausgelost und unabhängig davon vergeben, wie viele Kilometer die einzelnen Personen geradelt sind. Frei nach dem Motto: Jeder kann mitmachen, jeder kann gewinnen.

Integration durch Sport – Unterstützerinnen gesucht!

Der Badische Sportbund Nord, die Stabsstelle Integration des Rhein-Neckar-Kreises und der ADFC bieten während des STADTRADELNs Fahrrad-Workshops für geflüchtete Frauen an. In Schwetzingen findet die Aktion am 19.06. auf dem Gelände der Südstadtschule statt. Dafür werden noch engagierte und motivierte Radfahrerinnen gesucht, die die Frauen beim Erlernen des Radfahrens und der Orientierung im Straßenverkehr unterstützen möchten. Interesse? Dann melden Sie sich bei:

Markus Liu-Wallenwein

Integrationsbeauftragter der Stadt Schwetzingen

Integrationsbeauftragter@schwetzingen.de; Tel: 06202 / 87-252