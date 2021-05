Kaiserslautern – Um das Programmieren eines Roboters und andere Experimente geht es beim digitalen Angebot „AG MINT Girls“ des Ada-Lovelace-Projekts (ALP).

Es richtet sich an Schülerinnen der 6. Klasse. An insgesamt fünf Terminen, jeweils donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr, können die Nachwuchswissenschaftlerinnen von zu Hause aus forschen. Los geht es am Donnerstag, den 10. Juni. Eine Anmeldung bis zum 28. Mai ist erforderlich. Insgesamt gibt es zwölf Plätze. Das Angebot ist kostenlos.

Die „AG MINT Girls“ bietet eine bunte Mischung aus kleinen Praxis-Experimenten und Programmier-Workshops. Die ersten Termine widmen sich der Programmierplattform OpenRoberta. Dabei können die Schülerinnen die Roboterdame Roberta und den Microcontroller Calliope am Simulator programmieren. Für die Praxis-Experimente werden den Teilnehmerinnen kleine Materialsets nach Hause geschickt. Dabei werden die Schülerinnen über die Besprechungsplattform „zoom“ von Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts betreuet und angeleitet. Für den Workshop sind keine Programmiererfahrung notwendig.

Fragen und Anmeldung per E-Mail an adalovelace@uni-kl.de oder über die Homepage www.ada-lovelace.de

Das Ada-Lovelace-Projekt möchte Mädchen und jungen Frauen für Berufe in Naturwissenschaft und Technik gewinnen.

Das Ada-Lovelace-Projekt wird aktuell durch zwei rheinland-pfälzische Landesministerien, das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.