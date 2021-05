Frankenthal: Perspektivplan Rheinland-Pfalz – Weitere Lockerungen ab Freitag, 21. Mai 2021

Frankenthal – Der „Perspektivplan Rheinland-Pfalz“ der Landesregierung sieht Lockerungen in mehreren Stufen vor. Die zweite Stufe greift ab Freitag, 21. Mai 2021. Dann tritt die neue, 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. Da Frankenthal mit einem Inzidenzwert von 73,8 (RKI, Stand 20. Mai) weiterhin unter dem Schwellenwert 100 liegt, sind die Änderungen auch hier relevant.

Erleichterungen gibt es in erster Linie im Sport- und Kulturbereich: Im Freien darf kontaktlos wieder in Fünfergruppen trainiert werden, im Profisport sind wieder bis zu 100 Zuschauer erlaubt. Kulturveranstaltungen dürfen im Freien ebenfalls wieder mit bis zu 100 Zuschauern stattfinden. In beiden Fällen müssen sich Besucher voranmelden, es gilt die Testpflicht und die Kontaktdaten müssen erfasst werden.

Liegt die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 50, treten am übernächsten Tag weitere Lockerungen in Kraft. Der nächste Öffnungsschritt ist für den 2. Juni angekündigt. Dann darf – nach aktuellem Stand – bei einer Inzidenz unter 100 auch die Innengastronomie wieder öffnen. Gleiches gilt für Freibäder. Alle Informationen zu den Öffnungsschritten sind auf www.corona.rlp.de zu finden.

Die Änderungen ab Freitag, 21. Mai, im Überblick

Sport

Zusätzlich zu den bisherigen Regeln dürfen im Freien wieder Gruppen bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten kontaktlos gemeinsam trainieren. Voraussetzung: Ein Trainer muss die Gruppe anleiten. Dieser ist verpflichtet, die Kontaktdaten zu erfassen. Die Stadtverwaltung öffnet wieder den Basketballplatz an der Benderstraße, der Skaterplatz kann bereits wieder genutzt werden.

Im Profisport sind im Freien wieder bis zu 100 Zuschauer gestattet. Auch hier gibt es Voraussetzungen: Besucher müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, es gilt das Abstandsgebot (Ausnahme für Personen des gleichen Hausstands), die Maskenpflicht (OP-Maske, KN 95/N95 oder FFP2) bis zum Platz. Außerdem müssen die Veranstalter die Kontaktdaten erfassen und einen festen Sitzplatz zuteilen.

Sollte Frankenthal den Inzidenzwert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreiten, dürften Gruppen bis zu zehn Personen wieder gemeinsam im Freien trainieren.

Kultur

Ab Freitag ist der Betrieb öffentlicher und gewerblicher Kultureinrichtungen im Freien mit bis zu 100 Zuschauern erlaubt. Die Voraussetzungen entsprechen denen beim Sport: Es gilt die Testpflicht, das Abstandsgebot, die Maskenpflicht bis zum Platz, Kontaktdaten müssen erfasst und feste Sitzplätze zugeteilt werden.

Sollte Frankenthal an fünf Werktagen den Schwellenwert von 50 unterschreiten, dürften ab dem übernächsten Tag auch die Innenbereiche unter den gleichen Voraussetzungen öffnen.

Gastronomie

Die Regeln in der Gastronomie bleiben bestehen: Die Außenbereiche dürfen öffnen. Die Voraussetzungen: Gäste müssen reservieren und ein negatives Testergebnis vorweisen. Der Test kann entweder durch eine offizielle Teststelle bescheinigt oder vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden. Die Kontaktdatenerfassung bleibt ebenso Pflicht wie das Tragen einer medizinischen Maske bis an den Sitzplatz. Erst bei einer stabilen Inzidenz unter 50 dürfen laut Landesverordnung auch hier die Innenbereiche wieder öffnen.

Für Geimpfte und Genesene entfällt in allen Bereichen die Testpflicht und sie werden bei Personenbegrenzungen nicht mitgezählt. Als vollständig geimpft gilt man, wenn die zweite Impfung 14 Tage zurückliegt. Als Nachweis dient der Impfpass. Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis nachweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Ein Genesenennachweis kann beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises angefordert werden unter www.cutt.ly/genesenennachweis. Alternativ dient auch der Quarantänebescheid als Nachweis.

Die weiteren bisherigen Regeln bleiben im Wesentlichen bestehen. Auch die Maskenpflicht in der Frankenthaler Innenstadt gilt weiterhin.

Die tagesaktuellen Inzidenzwerte und eine Übersicht über die Entwicklung der Zahlen veröffentlicht die Stadtverwaltung auf der Website www.corona-frankenthal.de.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen im Internet

Aktuelle Informationen zu Fallzahlen, Maßnahmen, Impfzentrum und den Schnelltestzentren sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden.

Die Stadtverwaltung informiert außerdem auf ihren Social Media Kanälen über die aktuelle Entwicklung: www.facebook.com/stadt.frankenthal.pfalz, www.instagram.com/stadtfrankenthal, www.twitter.com/stadt_ft

Die Landesregierung informiert auf www.corona.rlp.de

Wichtige Telefon-Nummern:

Corona-Infohotline der Stadtverwaltung

06233 7713232 (Mo.-Fr. 10 bis 14 Uhr)

Corona-Krisentelefon Frankenthal bei psychischen Krisen:

06233 3167 17 (Mo.-Fr. 8 bis 17 Uhr)

24-h-Hotline des Landes bei Verdacht einer Infektion:

0800 99 00 400

Patientenservice bei medizinischen Fragen:

116 117

Corona-Info-Hotline für Rheinland-Pfalz:

0800 575 81 00