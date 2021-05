Bad Dürkheim: Pfalzmuseum für Naturkunde ab 25. Mai 2021 wieder ganztags geöffnet

Bad Dürkheim – Ab Dienstag, 25. Mai 2021, öffnet das Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim, wieder seine Türen für die Besucher zu den gewohnten Öffnungszeiten. Diese sind dienstags und donnerstags bis samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 18:30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 18:30 Uhr.

Gemäß der aktuellen Landesverordnung gilt weiterhin eine Voranmeldungs- und Kontaktdatenerfassungspflicht. Zudem gelten die erweiterte Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) sowie das Abstandsgebot.

Auf Grund der Regelungen kann auch der Fahrstuhl nicht genutzt werden, so dass Menschen mit Gehbehinderung das Museum nur eingeschränkt nutzen können.

Wann und in welcher Form wieder Veranstaltungen am Museum stattfinden, wird gesondert bekannt gegeben.

Die Voranmeldung für den Museumsbesuch ist montags bis freitags in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 06322/9413-20 möglich.