Heidelberg: Am 23. Mai 2021 wird das Schlosserlebnis im Schloss Heidelberg wieder rund

Heidelberg – Die stabil niedrigen Inzidenzwerte in der Stadt Heidelberg machen es möglich: Am Pfingstsonntag öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nun, neben Schlosshof und Altan, auch den Fasskeller mit dem großen Fass. Außerdem macht das Deutsche Apotheken-Museum auf – und auch die Bergbahn fährt wieder.

Nächster Schritt der Öffnung

Am 8. Mai konnten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg das Tor zum Schlosshof und zum Altan wieder öffnen. Jetzt machen die stabil niedrigen Zahlen in Heidelberg den nächsten Öffnungsschritt möglich: Ab Pfingstsonntag, 23.5., öffnen nun auch wieder der Fasskeller mit dem großen Fass und das Deutsche Apotheken-Museum. Außerdem nimmt am Pfingstsonntag die Bergbahn ihre Fahrten wieder auf. Voraussetzung für die weitere Öffnung ist, dass die Inzidenzwerte in Heidelberg weiter stabil unter 50 bleiben

Bergbahn nur mit Test oder Impfung

Geöffnet ist wieder zu den normalen Zeiten: täglich von 9 bis 17 Uhr , letzter Einlass ist um 16.30 Uhr. Das Deutsche Apotheken-Museum öffnet um 10 Uhr. Nach den Vorschriften der Corona-Verordnung müssen beim Eintritt ins Schloss die Personendaten erfasst werden. Für die Fahrt mit der Bergbahn ist zusätzlich zur Erhebung der Personendaten noch die Vorlage eines tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltests oder der Nachweis der kompletten Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion notwendig.

Vorsichtige Rückkehr zur Normalität

Das Kontaktformular zur Erfassung der Personendaten kann vorab online heruntergeladen und ausgefüllt werden. Es ist auf der Internetseite von Schloss Heidelberg www.schloss-heidelberg.de zu finden. Der Schlosseintrittspreis mit Bergbahnfahrt kostet 9 € für Erwachsene, 4,50 € ermäßigt. Führungen im Schloss können noch nicht wieder angeboten werden. Im gesamten Schlossbereich gelt die Pflicht, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Die Gäste sind aufgefordert, die Abstands- und Hygieneregeln nach der Corona-Verordnung einzuhalten.

Service:

Öffnungszeiten:

Schlosshof und Altan, Fasskeller und Deutsches Apotheken-Museum ab 23. Mai:

Täglich 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr

Eintrittspreis: 9,00 Euro. Ermäßigt 4,50 €