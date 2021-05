Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: LKW und Durchfahrtskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.05.2021 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden auf der B 37 und der L517 in Bad Dürkheim / Leistadt verstärkt Verkehrskontrollen von LKW durchgeführt. Spezialisierte Kräfte der Autobahnstation Ruchheim, der Zentralen Verkehrsdienste und der PI Bad Dürkheim kontrollierten am WUMA-Kreisel den Schwerverkehr auf der B37 bzw. auf der L517, von Leistadt kommend. Von 12 kontrollierten Fahrzeugen mussten 6 Fahrzeuge beanstandet werden. Es wurden unter anderem Verstöße gegen die Ladungssicherung und Verstößen gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Insgesamt mussten 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 2 Verwarnungen und 4 Mängelberichte erfasst werden. Bei 3 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden im Bereich von Leistadt und im Bereich der alten B271 Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten keine Verstöße gegen das geltende Durchfahrtsverbot festgestellt werde.

Bad Dürkheim, Freinsheim: Fahrräder kontrolliert

Bad Dürkheim / Freinsheim (ots) – Am 20.05.2021 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr wurden in der Kanalstraße in Bad Dürkheim Fahrräder hinsichtlich Beleuchtung und Verkehrssicherheit kontrolliert. Insgesamt wurden an der Kontrollstelle 31 Fahrradfahrer kontrolliert. Sieben Fahrräder mussten unter anderem aufgrund fehlender oder defekter Beleuchtung beanstandet werden. Den Radfahrern wurden Mängelberichte ausgehändigt. Ihnen wurde eine Frist eingeräumt um ihr Fahrrad in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Polizei rät gerade in den frühen Morgenstunden und bei Dunkelheit zum einen eine Fahrradbeleuchtung mitzuführen und diese vor allem auch anzuschalten, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen zu werden.

Bereits am 19.05.2021 wurde in Freinsheim eine Schwerpunktkontrolle hinsichtlich der Sicherung von Fahrrädern durchgeführt. Auffällig war hier, dass viele Fahrräder ohne jegliche Sicherung gegen Diebstahl vor den Anwesen abgestellt wurden. Mit mehreren Fahrradbesitzern wurde gesprochen und sie hinsichtlich der richtigen Sicherung ihrer Räder beraten. Sie bedankten sich für die Hinweise und wollten in Zukunft ihr Eigentum besser sichern.

Friedelsheim: Verkehrsunfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Friedelsheim (ots) – Am 20.05.2021 gegen 08:00 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in Friedelsheim abgestellter Fiat Punto beschädigt. Eine 49-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Ford als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift im Bereich Neustadt ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Grünstadt: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Einen 30-jährigen Autofahrer unterzogen Beamte der Polizei Grünstadt am 20.05.2021 gegen 13:35 Uhr, im Bereich der Max-Planck-Straße einer Verkehrskontrolle. Der Mann wies typische Anzeichen auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum auf, weshalb die Fahrt für ihn ab diesem Zeitpunkt beendet war. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

Grünstadt: Elektrowerkzeuge entwendet – Polizei sucht Zeugen

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter entwendeten am 20.05.2021 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr mehrere Elektrowerkzeuge aus einem in der Leiningerstraße 48 in Grünstadt (OT Sausenheim) parkenden Pritschenwagen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt, Tel.: 06359-9312-0, in Verbindung zu setzen.

