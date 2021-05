Kryptowährung ist in erster Linie ein innovatives Werkzeug für den globalen Handel. Das Interesse internationaler Finanzinstitute an Blockchain hat nicht nachgelassen, aber das Format der Interaktion mit der Technologie ändert sich. Heute bietet das Internet den Nutzern eine beeindruckende Bandbreite an vielfältigen Aktivitäten, von denen viele für Zehntausende von Bewohnern fast zum Hauptzweck des Lebens geworden sind.

Das Blockchain System eignet sich besonders gut für eine Vielzahl von Branchen, die mit Freizeit verbunden sind. Daher wird seine Verwendung in Bereichen wie: Musik, Kunst, Gaming, Gambling mit Ethereum und weitere immer beliebter. Um herauszufinden, was der Hauptgrund für diese Beliebtheit ist, lohnt es sich, einen Blick auf seine Stärken zu werfen.

Was sind die Vorteile von Blockchain in der Unterhaltungsindustrie

Die offene und dezentralisierte Funktionsweise der Plattformen wird den Teilnehmern der Unterhaltungsindustrie folgende Vorteile bieten:

Geringere Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum

Die nur-hinzufügene Struktur der Blockchain macht es für Schöpfer einfacher, ihre Rechte im Falle einer Verletzung rechtlich zu schützen. So ermöglicht Ethereum Enterprise den Schöpfern, die Metadaten ihrer einzigartigen Inhalte zu digitalisieren und IP-Rechte in einem permanenten, zeitgebundenen Ledger zu verwalten und zu speichern. Auf diese Weise kann die Blockchain Technologie den Lebenszyklus eines jeden Vermögenswerts nachverfolgen und dadurch die Piraterie von geistigem Eigentum reduzieren, digitale Inhalte schützen und den Vertrieb von originalen digitalen Sammlerstücken erleichtern.

Befreien der Inhalte von Zwischenhändlern

In der vertragsschließenden Unterhaltungsindustrie gibt es typischerweise viele Zwischenhändler. So sind beispielsweise On-Demand-Streaming-Dienste wie YouTube, Apple Music, Spotify und Soundcloud Vermittler, ebenso wie Firmen für Musikaufnahme, Musikmanager und Musikvertriebe. Im Gegensatz dazu ermöglichen Blockchain-basierte Märkte für digitale Inhalte die Interaktion zwischen Urhebern und Verbrauchern ohne kostspielige Zwischenhändler, da die Arbeit bereits automatisiert und zu geringeren Kosten erledigt wird. Autoren können ihre Werke direkt verkaufen, von einer Person zur anderen.

Direkte Monetarisierung aller Copyright-Assets durch Smart Contracts und p2p-Micropayments

Sobald ein Inhaltsersteller sein Eigentum auf einer Blockchain Plattform registriert, erfasst das System jede Nutzung dieses Inhalts. Diese Echtzeitverfolgung ermöglicht eine flexible und völlig transparente verbrauchsabhängige Preisgestaltung und Micropayment-Mechanismen, wie z. B. die Abrechnung nach Verbrauch. Gleichzeitig wird ein intelligenter Vertrag zwischen dem Verbraucher und dem Ersteller verwendet, um automatische Micropayments zu implementieren.

Auf diese Weise können Künstler Originalwerke auf die Blockchain Plattform hochladen, sie selbst veröffentlichen, die Lizenzierungsoptionen kontrollieren und den Vertrieb verwalten. Auszahlungen werden für jeden Inhalt in den Smart Contract programmiert und nach der Nutzung automatisch an den Ersteller gezahlt. Mithilfe von Ethereum, Bitcoin oder anderen Kryptowährungen können Künstler einen Großteil der administrativen Arbeit im Zusammenhang mit Lizenzen, Verträgen und Zahlungen automatisieren.

Spiele mit Krypto Wallet

Allen Fans von interaktiven Spielen und Fernkommunikation wird empfohlen, sich besonders mit den Vorzügen der Entwicklung von Spielen mit digitalen Münzen zu beschäftigen. Token-Schöpfer, Hersteller von Prozessoren und Grafikkarten wenden sich ebenfalls den Kryptowährungsspielen zu. Die Vorteile von Blockchain Gaming sind zweifach:

Für die Nutzer ist es die Möglichkeit, einfach und ohne Zwischenhändler In-Game-Assets zu tauschen.

Für die Entwickler ist es eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Ingame-Gegenständen und Token zu erzielen und neue Nutzer zu gewinnen.

So trat Ende des vorletzten Jahres einer der größten Prozessor- und Grafikkartenhersteller, AMD, einer Vereinigung zur Förderung von Blockchain in der Spieleindustrie bei, der Blockchain Game Alliance. AMD hat außerdem Partnerschaften mit den Online-Gaming-Plattformen Robot Cache und ULTRA geschlossen.

Zur gleichen Zeit, Dapper Labs, Entwickler des Spiels “CryptoKitties”, sammelte mehr als 11 Millionen USD, um die Blockchain Flow, die sich auf die Spieleindustrie konzentriert, zu schaffen. Und der PC-Riese Microsoft, der führende Videospiel-Publisher Eidos und der Schöpfer der Spielbuch-Serie „Fabled Lands“ – haben sich zusammengetan, um das beliebte Spiel-Buch aus den 80er Jahren wiederzubeleben. Im Jahr 2021 wird die Branche also mit Sicherheit eine Reihe von Projekten sehen, die ihr helfen könnten, die nächste Stufe zu erreichen.

Kryptowährungen in der Welt des Sports

Eine neue Kryptowährung 2021 hat auch ihren Weg in die sportliche Welt gefunden. Die Geschichte mit Token von Fußballvereinen begann bereits 2018, als PSG (Paris Saint-Germain) seine Pläne zur Ausgabe eines eigenen Coins bekannt gab. Vereine nutzen die Infrastruktur von fremden IT-Plattformen, um Token auszugeben. Die beliebteste davon ist Socios. Sie wird von solchen Top-Clubs benutzt wie: „Barcelona“, „Juventus“, „Atletico Roma“, „Atletico Madrid“.

Es ist diese Plattform und ihr Gründer, Alexander Dreyfus, die das Konzept von FTO – Fan Token Offering – entwickelt haben. Durch den Besitz der Fan-Token können die Fans am Leben der Mannschaft teilhaben: Bei Juventus wählten sie beispielsweise ein Lied, das nach einem Tor gespielt wird und bei PSG die Aufschrift auf der Kapitänsbinde.

Neben Socios gibt es weitere Plattformen für die Implementierung von Blockchain und Tokenisierung von Fußballvereinen. Zum Beispiel hat der FC Bayern München eine Partnerschaft mit Stryking Entertainment geschlossen.