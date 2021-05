DOSB: DOSB nominiert die ersten 54 Athleten für Tokio

65 Tage vor der Eröffnungsfeier nimmt das Team Deutschland für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 08. August 2021) erste Konturen an

Frankfurt am Main – Nach mehr als einem Jahr, in dem die Vorbereitung auf und Qualifizierung für die Olympischen Spiele wohl so schwer und unberechenbar war wie noch nie, nominierte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt/Main am Dienstagabend, 18.05.2021, die ersten 54 Athleten aus den sechs Sportarten Schießen, Freiwasser- und Beckenschwimmen, Segeln, Sportklettern und Tischtennis für das Olympia Team Deutschland. Dass dabei eine Reihe von Athleten noch unter Vorbehalt nominiert wurden, hat rein formelle Gründe, weil z.B. im Beckenschwimmen zwar die internationalen Qualifikationsnormen von allen erfüllt wurden, aber die formelle Bestätigung des Weltverbandes FINA für die Zuteilung der Quotenplätze erst am 30. Juni 2021 erfolgt. In Einzelfällen fehlen Athleten auch noch notwendige Unterlagen und Nachweise, die spätestens am 28. Juni vorliegen müssen.

Im Team Deutschland für Tokio steht nicht nur der Fahnenträger der Olympischen Spiele 2016 in Rio, Tischtennisspieler Timo Boll, sondern auch gleich mehrere Medaillengewinner von Rio: Monika Karsch und Christian Reitz (Schießen), Petrissa Solja, Ying Han, Xiaona Shan und Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis) sowie Erik Heil und Thomas Plößel (Segeln).

Eine besondere Stellung hat Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock, der sowohl im Freiwasserschwimmen als auch im Becken gute Aussichten hat und somit in zwei Sportarten nominiert wurde. Das führt dazu, dass am Dienstag zwar 55 Nominierungen vorgenommen, aber 54 Personen nominiert wurden. Team Deutschland ist auch mit den beiden Athleten Jan Hojer und Alexander Megos beim olympischen Debüt der Sportart Sportklettern dabei. Hojer wird zudem am Freitag gemeinsam mit Tischtennisspielerin Petrissa Solja und Schwimmer Damian Wierling beim Team Deutschland Athleten-Talk “Schritt für Schritt” über die Nominierung und Tokio sprechen. Der Live-Talk beginnt um 19 Uhr und wird live auf YouTube und Facebook übertragen.

„Durch die Nominierung der ersten 54 Athleten sind die Olympischen Spiele in Tokio nun noch präsenter und bereits in greifbarer Nähe“, sagte Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport und Chef de Mission in Tokio. „Natürlich sind die Umstände in diesem Jahr alles andere als einfach, aber wir tun alles, um unseren Athleten die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie in Tokio ihre bestmöglichen Leistungen abrufen können.“ Veronika Rücker, DOSB-Vorstandsvorsitzende und in Tokio gemeinsam mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann Delegationsleitung, ergänzt: „Trotz dieser ganz besonders herausfordernden Situation steht für das Team Deutschland der olympische Gedanke mit all seinen Werten an allererster Stelle. Auch bei diesen Olympischen Spielen geht es natürlich um Erfolg, aber nicht um jeden Preis. Uns liegt in diesem Jahr vor allem am Herzen, dass wir das Team sicher nach Tokio und gesund wieder nach Hause bringen.“

Motiviert durch die #MeinWeg Kampagne, die der DOSB gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband ins Leben gerufen hat, blicken die Athleten nun gestärkt in Richtung Tokio. Die Kommunikationskampagne lässt Olympiafans in Sportdeutschland auf emotionale Weise am Weg der Team-D-Athleten teilhaben, indem sie zeigt, wo sie herkommen und wo sie trainieren, um ihren olympischen und paralympischen Traum zu verwirklichen, und wo sie erfolgreich sein wollen.

Größe des Team Deutschland noch nicht absehbar

Die finale Größe des Team Deutschland für Tokio ist aufgrund noch laufender Qualifikationswettkämpfe aktuell noch nicht abzuschätzen. In London umfasste die Mannschaft 407 und in Rio 452 deutsche Athleten. Die Nominierungsrunde am 18. Mai war die erste von insgesamt voraussichtlich fünf. Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele Tokio 2020 sowie später und teilweise noch laufender Qualifikationen sind mehr Nominierungssitzungen geplant als gewohnt. Die weiteren Termine sind 1. Juni, 15. Juni, 29. Juni und, falls nötig, noch eine Sitzung am 3. oder 4. Juli. Am 5. Juli ist Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee.

Mit der Nominierung wird auch die virtuelle Heimat des Team Deutschland im Internet aktualisiert. Alle nominierten Sportler werden auf der Seite www.teamdeutschland.de mit eigenen Profilen dargestellt. Bis zum Beginn der Spiele wird die Webseite weiter ausgebaut und u.a. um einen detaillierten Zeitplan und einen Statistikteil ergänzt. Zudem ist das Team D auf den Plattformen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und YouTube aktiv.

Die ersten nominierten Athleten des Team Deutschland:

Schießen (4 Athleten / 2 F / 2 M): Monika Karsch (Sportpistole / HSG Regensburg, Hubertus Rott), Doreen Vennekamp (Sportpistole / SV Hubertus Hüttengesäß) – Oliver Geis (Schnellfeuerpistole / SV Kriftel), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole / HSG Regensburg, SV Kriftel).

Schwimmen/Freiwasser (4 Athleten / 2 F / 2 M): Leonie Antonia Beck (SV Würzburg 05), Finnia Wunram (SC Magdeburg) – Rob Muffels (SC Magdeburg), Florian Wellbrock (SC Magdeburg).

Schwimmen, Becken**: (27*** Athleten / 11 F / 16 M): Annika Bruhn (200 m Freistil, 4×100 / 4×200 m Freistil, 4×100 m Lagen / Lagen Mixed / Neckarsulmer Sportunion), Anna Elendt (100 m Brust, 4×100 m Lagen / DSW 1912 Darmstadt), Isabel Gose (200/400/800 m Freistil, 4×200 m Freistil / SV Nikar Heidelberg), Franziska Hentke (200 m Schmetterling / SC Magdeburg), Lisa Höpink (100 m Freistil, 4×100 m Freistil, 4×100 m Lagen / SG Essen), Sarah Köhler (800/1500 m Freistil / SG Frankfurt), Hannah Küchler (4×100 m Freistil / AMTV-FTV Hamburg), Leonie Kullmann (400 m Freistil, 4×200 m Freistil / SG Neukölln Berlin), Marie Pietruschka (4×100/4×200 m Freistil / SSG Leipzig), Laura Riedemann (100 m Rücken, 4×100 m Lagen/Lagen Mixed / SV Halle), Celine Rieder (1500 m Freistil / Neckarsulmer Sport-Union) – Ole Braunschweig (100 m Rücken, 4×100 m Lagen / SG Neukölln Berlin), Christian Diener (200 m Rücken / Potsdamer SV), Christoph Fildebrandt (4×100 m Freistil / SSG Saar Max Ritter), Eric Friese (4×100 m Freistil / Potsdamer SV), Jacob Heidtmann (200 m Freistil, 200/400 m Lagen, 4×200 m Freistil / Swim Team Stadtwerke Elmshorn), Philip Heintz (200 m Lagen / SV Nikar Heidelberg), Marco Koch (200 m Brust / SG Frankfurt), Marius Kusch (100 m Schmetterling, 4×100 m Freistil, 4×100 m Lagen, 4×100 m Lagen Mixed / SG Essen), Lukas Märtens (200/400/1500 m Freistil, 4×200 m Freistil / SC Magdeburg), Lucas Matzerath (100 m Brust / SG Frankfurt), Henning Mühlleitner (400 m Freistil, 4×200 m Freistil / Neckarsulmer Sport-Union), Fabian Schwingenschlögl (100 m Brust, 4×100 m Lagen, 4×100 m Lagen Mixed / Neckarsulmer Sportunion), David Thomasberger (200 m Schmetterling / SSG Leipzig), Florian Wellbrock (800/1500 m Freistil / SC Magdeburg), Damian Wierling (100 m Freistil, 4x100m Freistil, 4x100m Lagen / SG Essen), Poul Zellmann (4×200 m Freistil / SG Essen).

Segeln (10 Athlet / 6 F / 4 M): Susann Beucke (49erFX / Hannoverscher Yacht-Club), Tina Lutz (49erFX / Chiemsee-Yacht-Club), Alica Stuhlemmer (Nacra 17 / Kieler Yacht-Club), Luise Wanser (470er / Norddeutscher Regatta Verein), Svenja Weger (Laser Radial / Potsdamer Yacht Club), Anastasiya Winkel (470er / Norddeutscher Regatta Verein) – Philipp Buhl (Laser Standard / Segelclub Alpsee Immenstadt), Erik Heil (49er / Norddeutscher Regatta Verein), Paul Kohlhoff (Nacra 17 / Kieler Yacht-Club), Thomas Plößel (49er / Norddeutscher Regatta Verein).

Sportklettern (2 Athleten / 2 M): Jan Hojer** (DAV Frankfurt), Alexander Drosos Megos (DAV Erlangen).

Tischtennis (8 Athleten / 4 F / 4 M; davon 2 Alternate Athletes): Petrissa Solja (Einzel, Mannschaft, Mixed / TSV 1909 Langstadt), Ying Han (Einzel, Mannschaft / KTS Zamek Tarnobrzeg / Polen), Xiaona Shan (Mannschaft / TTC Berlin eastside) – Dimitrij Ovtcharov (Einzel, Mannschaft / Fakel Gazprom Orenburg / Russland), Timo Boll (Einzel, Mannschaft / Borussia Düsseldorf), Patrick Franziska (Mannschaft, Mixed / 1. FC Saarbrücken); – Alternate Athletes: Nina Mittelham (TTC Berlin eastside), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt).

**Diese Athleten sind aus rein formellen Gründen unter Vorbehalt nominiert (die internationalen Qualifikationsnormen wurden von allen erfüllt , aber die formelle Bestätigung des Weltverbandes FINA für die Zuteilung der Quotenplätze erfolgt erst am 30. Juni; in Einzelfällen fehlen Athleten auch noch notwendige Unterlagen und Nachweise, die spätestens am 28. Juni vorliegen müssen).

***27 Nominierungen, aber 26 Personen, da Florian Wellbrock bereits beim Freiwasserschwimmen nominiert ist.