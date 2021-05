Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.05.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Nächste WhatsApp-Bürgersprechstunde mit OB Steinruck

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Donnerstag, 27. Mai 2021, von 16 Uhr bis 17 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden.

In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die OB auf Bild-, Textnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802.

Die Stadtverwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von „WhatsApp“.

Sitzungsort geändert

Der Ortsbeirat Gartenstadt tagt nicht wie angekündigt am Freitag, 21. Mai 2021, 15 Uhr im Stadtratssaal, sondern im Sitzungszimmer 5, Rathaus (1. OG). Die Sitzung wird als Videokonferenz durchgeführt. Interessierte haben die Möglichkeit, der Sitzung im Sitzungszimmer 5 des Ludwigshafener Rathauses zu folgen. Teilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten