Neustadt: Mehrere Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unbekannte Täter zerkratzten mutwillig in der Nacht von Mittwoch (19.05.2021) auf Donnerstag (20.05.2021) mehrere in der Quellen- und Sauterstraße geparkte Fahrzeuge.

Bislang wurden neun zum Teil erheblich beschädigte Fahrzeug gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, das noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tatserie geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an: pineustadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu wenden.