Karlsruhe – Mit Messer bewaffneter und psychisch beeinträchtigter 37-Jähriger sorgt für großen Polizeieinsatz

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Ein 37 Jahre alter Mann hielt am Donnerstag über

Stunden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Atem.

Offenbar unter akuter psychischer Beeinträchtigung warf der 37-Jährige in der

Marienstraße gegen 09.55 Uhr zunächst mit Eiern aus seiner Wohnung heraus auf

Passanten. Als hinzugerufene Polizeibeamte einschreiten wollten, hielt sich der

Mann in seiner Wohnung verschlossen und zeigte sich am Fenster mit einem

größeren Messer.

Der bereits aus vorausgegangenen Ereignissen bekannte Mann wollte trotz

Ansprache nicht öffnen. Daher errichtete die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

vorsorglich ein Sprungkissen. Die Polizei zog Kräfte des Spezialeinsatzkommandos

Baden-Württemberg hinzu. In der Karlsruher Südstadt wurde weiträumig der Bereich

um den Werderplatz mit zahlreichen Polizeikräften abgesperrt.

Die Spezialkräfte der Polizei nahmen den 37-Jährigen schließlich gegen 13.40 Uhr

fest. Dabei leistete er Widerstand und wurde leicht im Gesicht verletzt. Neben

dem Messer führte die Person auch ein Pfefferspray bei sich.

Anschließend wurde der aus der Türkei stammende Mann nach ärztlicher Behandlung

in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Bruchsal- Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriger Junge von

einem Fahrradfahrer erfasst wurde, kam es am Donnerstagmorgen in der

Prinz-Wilhelm-Straße in Bruchsal.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der bislang unbekannte Fahrradfahrer, kurz

nach 08:30 Uhr, den Fahrradweg der Prinz-Wilhelm-Straße von Untergrombach

kommend in Fahrtrichtung Bahnhof Bruchsal. Auf Höhe des Saalbachcenters fuhr der

Radler ein 4-jähriges Kind von hinten um. Das Kind befand sich mit seiner Mutter

ebenfalls auf dem Weg in Richtung Bahnhof. Das Kind und der Fahrradfahrer

stürzen in der Folge zu Boden.

Trotz der Kollision mit dem Jungen und einem Zuruf einer Zeugin machte sich der

Unbekannte in Richtung Bahnhof Bruchsal aus dem Staub.

Die Zeugin kann den Fahrradfahrer wie folgt beschreiben:- Männlich

Ca. 35-40 Jahre alt

gepflegte Aussehen; deutsches Erscheinungsbild

180-183 cm

schlanke Figur (ca. 70-80 kg)

dunkle, mittellange Haare (3-5 cm)

kein Bart und keine Brille

schwarze Oberbekleidung

schwarze Jogginghose oder Stoffhose

Der Mann war unterwegs mit einem dunklen, vermutlich mattschwarzen Herrenrad.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und wurde vorsorglich zur

weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260

zu melden.

Karlsruhe – 13-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter, der die 13-Jährige schon mehrfach

angesprochen und bedrängt hat, stieg am Mittwochnachmittag mit dem Mädchen in

Eggenstein-Leopoldshafen in die Straßenbahn der Linie S1 in Richtung Karlsruhe.

In der Bahn setzte er sich neben die 13-Jährige, fasste ihr an den Oberschenkel

und bedrängte sie verbal. Beim Aussteigen aus der Bahn an der Haltestelle

August-Bebel-Straße, gegen 15.15 Uhr, küsste er sie dann auf die Wange.

Anschließend ging er davon.

Der Unbekannte wird als ca. 30 – 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr schlank mit

dunkelbraunem Teint beschrieben. Er hat ein faltenreiches Gesicht und eine

auffallende Hautveränderung an der Nase. Getragen hatte er eine weiß-blaue

Basecap.

Zeugen des Vorfalls in der Straßenbahn, oder Personen die Hinweise auf den

gesuchten Mann geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße

10 wurde eine 43-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Die Frau war gegen

07.35 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Autobahnanschlussstelle

Karlsruhe-Nord musste ein vor ihr fahrender 49-jähriger Pkw-Fahrer

verkehrsbedingt abbremsen. Die Motorradfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr

auf den Pkw auf. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 43-Jährige mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der

Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf

ca. 8000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Pedelec-Fahrer prallt gegen Pkw

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein Pedelec-Fahrer zu, als er am

Mittwochvormittag mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 11:40 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Zweirad auf der Breslauer Straße

und erkannte den vor ihm verkehrsbedingt anhaltende Hyundai zu spät. In der

Folge fuhr der 38-Jährige nahezu ungebremst auf den Pkw auf und stürzte in der

„Enkeltrick“

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag eine

23-jährige polnische Staatsangehörige dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Der Beschuldigten wird versuchter Betrug vorgeworfen.

Am Dienstagvormittag erhielt ein in Karlsruhe wohnhafter 82-Jähriger einen Anruf

einer Täterin, die sich wahrheitswidrig als seine Enkelin ausgab. Sie

behauptete, einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro zu benötigen, um den Schaden

eines angeblich von ihr verschuldeten Verkehrsunfalls regulieren zu können.

Nachdem der Geschädigte Verdacht geschöpft und nach Kontaktaufnahme mit seiner

echten Enkelin den Betrugsversuch bemerkt hatte, wandte er sich an die Polizei.

Die 23-jährige Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf bei dem Versuch, das

vermeintlich vom Geschädigten bereitgestellte Bargeld abzuholen, vorläufig

festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Karlsruhe geführt.

Bretten – Unfall beim Einfahren auf die B35

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall beim Einfahren auf die Bundesstraße 35

wurde eine 49-jährige Frau am Mittwochmorgen leicht verletzt.

Die Dame wollte gegen 8 Uhr mit ihrem VW von Bretten kommend an der Einfahrt

Bretten-Ost auf die B 35 auffahren. Sie fuhr wohl langsam in den

Einmündungsbereich. Eine hinter ihr fahrende 27-Jährige wollte offenbar

schneller einfahren und fuhr mit ihrem Seat auf den langsameren VW auf. Die

VW-Fahrerin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ungefähr 1000 Euro.

Eggenstein- Leopoldshafen – Brand eines Bauwagens

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand eines Bauwagens kam es am Mittwoch am

Sportplatzweg in Eggenstein. Dabei zog sich ein 56 Jahre alte Mann leichte

Brandverletzungen sowie vermutlich eine Rauchgasintoxikation die im Krankenhaus

behandelt werden musste.

Gegen 23:20 Uhr wurde das Feuer im Bauwagen durch den 56-Jährigen entdeckt.

Durch ein Fenster konnte sich der Mann ins Frei retten. Durch die verständigte

Freiwillige Feuerwehr konnte der bereits in Vollbrand stehende Bauwagen rasch

gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen.

Stutensee/Landesstraße 560 – Ermittlungen nach illegalem Autorennen, Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Stutensee/L560 (ots) – Am Samstagabend kam es gegen 18.20 Uhr auf der

Landesstraße 560 zwischen der Abzweigung Landesstraße 558 und der Abfahrt

Blankenloch offenbar zu einem illegalen Autorennen bei dem zunächst eine

52-Jährige in ihrem Wagen genötigt wurde. Wie die Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt bei ihren Ermittlungen inzwischen herausfinden konnten,

waren ein mittlerweile ermittelter 20-jähriger Mercedes S-Klasse-Lenker sowie

ein 19-Jähriger mit einem BMW 530 auf der Brücke Höhe des Industriegebietes

Blankenloch unterwegs, als es mitunter zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen

sein soll. Bei einem an dieser Stelle nicht zulässigen Überholvorgang, waren

nach ersten Erkenntnissen mindestens vier weitere unbeteiligte Autofahrer, aus

beiden Fahrtrichtungen betreffend, zu starkem Abbremsen und Ausweichmanövern

gezwungen und dadurch möglicherweise gefährdet worden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet daher, mögliche Geschädigte und

eventuell weitere Zeugen, um Mitteilung unter der Telefonnummer 0721 967180.

