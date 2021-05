Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Dienstag, 18

Uhr, und Mittwoch, 07 Uhr, in der Oberen Riedstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer streifte, vermutlich im Vorbeifahren, einen auf Höhe der Hausnummer 6

geparkten Opel Astra und suchte anschließend das Weite, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim-Waldhof: Rollerfahrer hilft gestürztem Radfahrer

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 41-Jähriger Rollerfahrer auf der

Waldstraße in Höhe eines Baumarktes, als vor ihm ein 64-Jähriger Fahrradfahrer

alleinbeteiligt stürzte und sich dabei verletzte. Der Rollerfahrer verständigte

die Rettungskräfte und leistete vorbildlich erste Hilfe. Über die Schwere der

Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt, der Mann wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Mannheim-Neckarstadt: Beim Einparken unter Drogeneinfluss Auto touchiert

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Weil er am Mittwoch um etwa 7.30 Uhr beim Einparken

mit seinem Auto in der Mittelstraße in der Neckarstadt-West ein parkendes

Fahrzeug touchierte, kontrollierte eine Polizeistreife einen 59-Jährigen. Da der

Mannheimer Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte, nahmen ihn die Beamte für einen

Drogen-Urintest mit auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Da der Test

positiv ausfiel, muss sich der Fahrer nun dafür verantworten, unter Einfluss von

Drogen ein Fahrzeug geführt und einen Unfall verursacht zu haben.

Mannheim-Innenstadt: In aller letzter Sekunde Trickbetrug erkannt – Besonders dreiste Masche, Polizei warnt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr meldete sich bei

einer 70-Jährigen telefonisch ein ihr unbekannter Mann, der vorgab Richter zu

sein. Da ihre Tochter angeblich einen Unfall verursacht habe, stehe nun eine

Haftstrafe im Raum. Außerdem würde das Gespräch aufgezeichnet werden, weshalb

sie nicht auflegen dürfe. Sofort reichte der Mann das Telefon an seine Komplizin

weiter, die sich wiederum als Tochter ausgab und den Unfall bestätigte. Noch

bevor die 70-Jährige etwas sagen konnte, übernahm der angebliche Richter erneut

das Gespräch und teilte mit, dass nun auch der Staatsanwalt mit ihr sprechen

wolle. Daraufhin meldete sich eine zweite männliche Person, die angab, dass nur

die Bezahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Zehntausendeuro eine Haftstrafe

abwenden könne. Die 70-Jährige, die fest glaubte mit Amtspersonen zu sprechen,

stimmte schließlich zu. Daraufhin verlangte der Trickbetrüger eine

Mobilfunknummer, auf welcher er auch wenige Sekunden später anrief und die Frau

aufforderte, ja nicht aufzulegen. Die massiv verbal unter Druck gesetzte Frau

suchte sofort eine Bankfiliale auf und hob die geforderte Geldsumme ab. Als sie

sich auf den Weg zum Treffpunkt machte, kamen ihr dann doch erhebliche Zweifel,

weshalb sie sofort die Polizei verständigte. Zu einer Geldübergabe kam es

glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die

jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen

Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehende Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim: Drogen und Müdigkeit führen zu Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Drogen und Müdigkeit führten am Mittwochmorgen zu einem

Verkehrsunfall mit mehr als 9.000 Euro Sachschaden. Ein 53-Jähriger fuhr kurz

nach 7 Uhr einem Mercedes Kleinbus in der Dynamostraße als er aufgrund eines

angeblichen Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dabei

drei geparkte Autos streifte. Ein, bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt durchgeführter, freiwilliger Drogentest beim

Unfallverursacher ergab zudem Hinweise auf den Konsum von Amphetamin. Neben

einer Blutprobe, die auf dem Polizeirevier von einem Arzt entnommen wurde,

musste der Mann auch seinen Führerschein vorerst abgeben – gegen ihn wird nun

wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Mannheim-Wohlgelegen: Diebe verschaffen sich unter Vorwand Zutritt zu Wohnung und erbeuteten Diebesgut von mehreren Tausend Euro

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch gegen

16:30 Uhr in der Zellerstraße unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer

82-jährigen Frau und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Eine etwa 40-jährige

Täterin klingelte bei dem Opfer und bat um eine Plastiktüte für Stofftücher.

Nachdem die hilfsbereite 82-Jährige in ihrer Wohnung nach einer Tasche suchte,

begab sich die Täterin mit einer etwa 60-jährigen Komplizin in die Wohnung des

Opfers und verwickelten diese in ein Gespräch. Die zwei Täterinnen präsentierten

die großen Stofftücher und verdeckten dem Opfer hierdurch die Sicht auf den

Eingangsbereich. Diesen Moment nutzen ein oder mehrere Mittäter aus,

durchsuchten das Schlafzimmer des Opfers und entwendeten Schmuck sowie Bargeld

im Wert mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.

0621/3301-0 , sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.