„Sicher in Sinsheim“ – Die Stadt Sinsheim und das PP Mannheim schnüren ein Maßnahmenpaket, das die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter stärken soll

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt

Sinsheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Das Polizeipräsidium Mannheim mit dem Polizeirevier Sinsheim und die Stadt

Sinsheim haben ein behördenübergreifendes Maßnahmenpaket erarbeitet, mit dem

Störungen im öffentlichen Raum verhindert und die Sicherheit noch einmal

gesteigert werden soll.

„Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist mir ein persönliches Anliegen, weil es

sich unmittelbar auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt“, so der

derzeitige Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried

Kollmar. „In Sinsheim und Umgebung haben wir bereits ein hohes

Sicherheitsniveau, was aber nicht heißt, dass man sich darauf ausruhen darf,

zumal es in der jüngeren Vergangenheit einzelne Vorfälle gab, insbesondere

Körperverletzungen im innerstädtischen Bereich, die uns Anlass geben, unser

Sicherheitskonzept und unsere Maßnahmen etwas nachzujustieren. Wir wollen

gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Sinsheim besonders präsent und vor

allem bürgernah für mehr Sicherheit in Sinsheim sorgen. Für uns hat es höchste

Priorität, bei potentiellen Ordnungsstörungen, gemeinsam, gezielt und konsequent

einzuschreiten“, so Kollmar weiter.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, Jörg Albrecht, zeigt sich

erfreut. „Mit „Sicher in Sinsheim“ haben wir die sehr gute Zusammenarbeit von

Stadt und Polizei noch einmal verbessert. Gemeinsam nehmen wir besonders die

Örtlichkeiten in den Fokus, an denen in den vergangenen Monaten, aber auch in

jüngster Vergangenheit, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und auch störendes

Verhalten Einzelner festgestellt oder von den Sinsheimer Bürgerinnen und Bürgern

gemeldet wurden. Zu den Örtlichkeiten zählen unter anderem der

Schwimmbadparkplatz, der Skater-Park, die alla hopp!-Anlage sowie die

Bahnhofstraße und das Gebiet rund um die Burg Steinsberg“, so der

Oberbürgermeister weiter.

Die Aktion „Sicher in Sinsheim“ startet nicht bei null. Bereits seit mehreren

Wochen laufen entsprechende Kontrollen. Dabei konnten die Polizei und der

Ordnungsdienst durch Bürgergespräche, Kontrollmaßnahmen und konsequentes

Einschreiten bereits erste Erfolge erzielen. So konnten beispielsweise zuletzt

Ordnungsstörungen rund um die Burg Steinsberg durch den Erlass einer

Benutzungsordnung der Stadt Sinsheim vollständig und nachhaltig eingedämmt

werden. Die Stadt Sinsheim hat darüber hinaus, flankierend zu den polizeilichen

Maßnahmen, die Einsatzzeiten für den Gemeindevollzugsdienst (GVD) neu

festgelegt. In den kommenden Wochen wird der GVD im Zwei-Schichten-Modell seinen

Dienst verrichten, sodass Kontroll- und Präsenzmaßnahmen noch zielgerichteter

durchgeführt werden können. „Vor allem Ansammlungen von jungen Menschen,

Lärmbelästigungen durch aufheulende Motoren oder Müllablagerungen haben hier in

der Vergangenheit das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger spürbar

beeinträchtigt, auch das haben wir im Blick“, so der Leiter des Polizeireviers

Sinsheim, Polizeirat Adrian Harz.

„Sicher in Sinsheim“ wird stetig weiterentwickelt und gemeinsam durch das

Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim vorausschauend sowie

schwerpunktorientiert an die aktuellen Entwicklungen der Kriminalitätslage und

an das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angepasst.

BAB 6, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Stauende übersehen – Zusammenstoß von zwei Sattelzügen

BAB 6 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen ereignete

sich auf der A6 zwischen der Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz

Walldorf ein Verkehrsunfall der zu Verkehrsbehinderungen führte.

Gegen 9.30 Uhr übersah ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzugs 300 Meter vor dem

Walldorfer Kreuz das Stauende und fuhr daraufhin auf einen vor ihm abbremsenden

Lkw eines 60-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser nach rechts von

der Fahrbahn abgedrängt und kam im Gebüsch des Grünstreifens zu stehen. Beide

Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, auch waren keine anderen Fahrzeuge

betroffen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro.

Bei den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte

Fahrstreifen und zeitweise auch die mittlere Spur gesperrt werden. Dabei kam es

zu Rückstauungen von bis zu sieben Kilometern.

Die Sperrung der Fahrspuren wurde um 15.40 Uhr aufgehoben.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich in der Öffentlichkeit – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg können das

Kriminalkommissariat Mannheim und das Polizeirevier Weinheim verzeichnen. Sie

nahmen am Mittwochmorgen einen 40-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht,

sich in den frühen Morgenstunden des 14.05.2021 in der Weinheimer Nordstadt

einer Frau in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Das zuständige

Dezernat für Sexualdelikte im Kriminalkommissariat Mannheim hatte umgehend die

Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen, ca. 1,80 m großen,

schlanken Mann hellen Hauttyps mit rotblondem kurzem Haar. Sowohl bei der

Tatbegehung als auch bei seiner Festnahme war der Mann u. a. mit einem schwarzen

Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Bei der Ausführung der Tat

soll er außerdem ein dunkles Mountainbike ohne Gepäckträger mit sich geführt

haben.

Bei seiner Festnahme versuchte der 40-Jährige zu flüchten. Die Beamten des

Polizeireviers Weinheim waren aber schneller. Nach der Durchführung erster

polizeilicher Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Mann dann wieder

entlassen.

Beim jetzigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich

weitere Personen durch ein ähnliches Handeln des Tatverdächtigen belästigt

fühlten, jedoch keine Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Zeugen und mögliche weitere Betroffene, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter

0621/174-4444 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Losfahren Auto übersehen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Während eine 39-Jährige mit ihrem Toyota

am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in Hockenheim von der Oftersheimer Straße kommend

nach links in die Schützenstraße abbog, stieß sie mit dem Mitsubishi eines

54-Jährigen zusammen. Der Mann fuhr vom Straßenrand los und übersah dabei die

Toyota-Fahrerin, die trotz Ausweichmanövers den Unfall nicht mehr verhindern

konnte. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in

der Ladenburger Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit

seinem weißen Auto, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz

abgestellten grauen Seat Cupra. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim, unter der Telefonnummer

06203-61301, zu melden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte verursacht Unfall mit 9000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um

14.30 Uhr in Wiesloch ist ein Schaden von rund 9000 Euro entstanden. Verletzt

wurde niemand. Eine Frau fuhr auf dem rechten Fahrstreifen der Baiertaler Straße

in Richtung Wieslocher Altstadt. Auf der Parallelspur war ein 27-Jähriger mit

seinem VW Golf unterwegs, als die Unbekannte plötzlich auf seinen Fahrstreifen

wechselte. Der Golf-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, ein 65-Jähriger konnte

mit seinem Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Golf auf. Wer

den Unfall gesehen hat und Angaben zur Fahrerin und ihrem Fahrzeug machen kann,

meldet sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Aggressiver Autofahrer verursacht Unfall – Zeugen gesucht

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil er sich grob verkehrswidrig und

rücksichtslos verhalten und einen Unfall verursacht hat, erwarten einen

57-Jährigen aus Sandhausen mehrere Anzeigen. Ein 31-Jähriger aus Sandhausen

überholte am Mittwochmorgen um etwa 5.45 Uhr mit seinem Kia den 57-Jährigen in

seinem Ford auf der K4156 aus Sandhausen kommend verkehrswidrig. Daraufhin

bedrängte der Überholte den 31-Jährigen mit Lichthupe und fuhr dicht auf. Als

ihn der Jüngere auf dem Zubringer zur B3 in Fahrtrichtung Bruchsal vorbeilassen

wollte, überholte der Ford-Fahrer den Kia rechts und rammte ihn dabei. Nachdem

die Fahrzeuge zum Stillstand kamen, stieg der Ford-Fahrer aus und schlug mit der

Faust mehrfach auf den Kia und drohte dem Fahrer Schläge an. Ihn erwartet nun

auch eine Anzeige wegen Nötigung. Der Schaden beträgt insgesamt rund 6500 Euro.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an das

Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine knapp 5-Tonnen schwere Rüttelplatte

entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer

Baustelle im Gewerbering. Aufgrund des Gewichts muss davon ausgegangen werden,

dass der oder die Täter schweres Gerät verwendeten und so das über 8.000 Euro

teure Werkzeug entwendeten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06202 288-0 an die

Polizei in Schwetzingen zu wenden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger im Wohngebiet unterwegs – Polizei ermittelt

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr nahmen

zwei Trickbetrüger Kontakt zu mehreren Anwohnern im Schreiberweg auf und gaben

vor, Mitarbeiter einer Telefongesellschaft zu sein, die Beratungsgespräche

führen sowie bereits bestehende Verträge optimieren wollen.

Einem älteren Mann, der gerade im Vorgarten seines Hauses saß und von den

Betrügern aus dem Auto heraus angesprochen wurde, kam das sehr verdächtig vor.

Angeblich habe er eine Rechnung nicht bezahlt, weshalb die beiden Männer nun mit

ihm sprechen müssten. Nachdem ein Verwandter hinzukam und die Männer nach ihren

Mitarbeiterausweisen fragte, flüchteten die Betrüger in ihrem Auto. Der Anwohner

verständigte daraufhin sofort die Polizei. Das Polizeirevier Wiesloch hat

bereits erste Hinweise entgegengenommen und die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Lassen Sie unaufgefordert kommende „Vertreter“ oder „Verkäufer“ nicht in Ihre

Wohnung oder auf ihr Grundstück.

Vergewissern Sie sich bei dem entsprechenden Unternehmen oder der Behörde, ob

diese wirklich Jemanden geschickt haben oder fragen nach einem Ausweis.

Bitten Sie Nachbarn, Bekannte oder Verwandte als Zeugen und Unterstützung dazu,

wenn Sie sich unsicher fühlen.

Wenn Sie Zweifel haben, rufen Sie sofort die Polizei und wählen die 110

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach „Duell“ zweier Verkehrssünder – Zeugen gesucht!

Nußloch (ots) – Nachdem am Mittwochmorgen um kurz vor 06:00 Uhr ein 31-jähriger

Kia-Fahrer auf der K4156 aus Sandhausen kommend verbotswidrig einen 57-jährigen

Ford-Fahrer überholte, setzte der 57-Jährige dem Kia-Fahrer nach, bedrängte

diesen und kollidierte letztlich mit diesem bei einem erneuten Überholversuch.

Nach dem verbotenen Überholmanöver des 31-jährigen Mannes soll der 57-Jährige

dem jüngeren Kontrahenten immer wieder dicht aufgefahren sein und diesen hierbei

mit der Hupe sowie der Lichthupe bedrängt haben. Als sich der 57-Jährige

schließlich in einem Kurvenbereich seine Führungsposition zurückerobern und

rechts auf dem Zubringer der B3 überholen wollte, stieß er seitlich mit dem Kia

zusammen. Sofort soll der Unfallverursacher mit erhobenen Fäusten ausgestiegen

sein, mehrmals gegen den Kia geschlagen haben und seinen Kontrahenten zum Kampf

aufgefordert haben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 6000

Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch (Tel.

06222/5709-0) suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen am Schulzentrum

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Mindestens vier bislang unbekannte Täter

verschafften sich in der Nacht von Dienstag, 18.05.2021 auf Mittwoch, 19.05.2021

Zutritt zum Walldorfer Schulzentrum in der Schwetzinger Straße, indem diese den

zwei Meter hohen Zaun überstiegen.

Daraufhin folgte eine Reihe von Sachbeschädigungen. So wurde eine

Leuchtstoffröhre vom Grill-/Abstellplatz von der Decke geschlagen, wobei die

blanken Kabelenden in Kopfhöhe hängen blieben und damit eine erhebliche Gefahr

eines Stromschlages bestand.

Weiter ist davon auszugehen, dass die Täter vom Grillplatz aus auf das Flachdach

bis hin auf die Dach- bzw. Lehrerterrasse des Schulzentrums kletterten. Dabei

schleppten sie den 60 Kilogramm schweren Outdoor-Tischkicker mit sich und

mussten mit diesem eine Höhe von ca. 4 Meter überwinden. Der Tischkicker wurde

letztlich auf dem Flachdach abgestellt, sodass er vom Schulhof eingesehen werden

konnte. Die Unbekannten hätten sich beim Transport im Falle eines Absturzes

erhebliche Verletzungen zuziehen können.

Der Tischkicker konnte aufgrund der Höhe und des Gewichts nur mithilfe der

Freiwilligen Feuerwehr Walldorf geborgen werden.

Fahrzeug kollidiert mit Straßenbahn – Polizei und Rettungskräfte im EinsatzMannheim-Oststadt/Innenstadt:

Mannheim-Oststadt/Innenstadt: (ots) – In der Goethestraße kollidierte am

Vormittag gegen 10.00 Uhr ein Pkw mit einer Straßenbahn. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt. Es

kommt zu Beeinträchtigungen im Straßen-, vor allem im Schienenverkehr. Polizei

und Rettungskräfte sind vor Ort. Über den genauen Unfallhergang liegen noch

keine Erkenntnisse vor.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Entwarnung für Hundebesitzer! Toxikologische Untersuchungen von verendetem Wildschwein abgeschlossen

Weinheim (ots) – Nachdem besorgte Hundebesitzer im Februar mehrere Vorfälle über vermeintliche

Giftköder sowie ein verendetes Wildschwein mit Schaum vor dem Mund zur Anzeige

brachten, sind die toxikologischen Untersuchungen des

Veterinäruntersuchungsamtes Karlsruhe nun abgeschlossen. An den Wurststücken

sowie an dem Wildschwein konnten keine Vergiftungsspuren festgestellt werden.

Das Tier ist den Untersuchungen zu Folge an einer Infektion der Lunge verendet.

Demnach lässt sich eine strafbare Handlung ausschließen.