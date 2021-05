Heidelberg-Neuenheim: Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst lösen Abiturfeier auf der Neckarwiese auf

Heidelberg-Neuenheim: (ots) – Am Mittwochabend gingen vermehrt Hinweise bei der

Polizei ein, wonach sich mehrere hundert junge Menschen auf dem Neckarvorland in

der Uferstraße zu einer nicht genehmigten Feier treffen würden. Gegen 21:00 Uhr

stellte die Polizei auf der Neckarwiese eine Ansammlung von ca. 300 Personen

fest, bei denen es sich nahezu ausnahmslos um Teilnehmer einer Abiturfeier

handelte, die ausgelassen feierten und sich dabei nicht an Abstands- und

Maskentragepflichten hielten. Nachdem der städtische Ordnungsdienst in

Abstimmung mit der Polizei die Auflösung der Feierlichkeiten auf der Neckarwiese

verfügt hatte, wurden die Feiernden zunächst mit Lautsprecherdurchsagen dazu

aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Ein paar Wenige der augenscheinlich

durchweg alkoholisierten und diskussionsfreudigen Personen zeigten sich von der

Aufforderung unbeeindruckt, weshalb die Neckarwiese gegen 21.45 Uhr schließlich

gemeinsam von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst geräumt wurde. Hierbei kam

es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Heidelberg-Südstadt: Autofahrer verursacht Unfall und beleidigt weiteren Beteiligten – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen

14:30 Uhr auf der Rohrbacher Straße. Ein 20 Jahre alter Peugeot-Fahrer war

stadteinwärts unterwegs, als der Verkehr vor ihm zum Stehen kam, da mehrere

Straßenbahnen die Straße blockierten. Nach mehreren Minuten Wartezeit entschied

sich der junge Mann auf Höhe der Hausnummer 122 zu wenden. Ein hinter ihm

fahrender Ford Transit tat es ihm gleich und wendete ebenfalls. Beim

Wendemanöver übersah der Fahrer des Ford dann allerdings den Peugeot und fuhr

auf dessen Front auf. Der 20-Jährige fuhr an den Fahrbahnrand. Der Ford-Fahrer

dagegen beleidigte den jungen Mann erst und fuhr dann, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen, einfach davon.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer des Fords und/ oder zum Unfallhergang geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der

Telefonnummer 06221-99170, zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Sachbeschädigung: E-Scooter auf PKW-Dach abgelegt

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hatte sich am späten

Mittwochabend eine besonders kreative, wenn auch nicht sehr empfehlenswerte

Lösung zum Abstellen eines E-Scooters ausgesucht. Der Unbekannte platzierte den

Elektroroller auf dem Dach eines in Heidelberg-Kirchheim geparkten PKWs.

Gemeinsam mit den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten auf dem

Autodach mehrere Lackkratzer festgestellt werden, die durch den E-Scooter

verursacht worden waren.

Der Tatzeitpunkt kann zwischen Mittwoch, 19.05.2021 gegen 21:10 Uhr und

Donnerstag, 20.05.2021 gegen 00:10 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu dem Täter

konnten bisher keine erlangt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 34180, zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Mit Geschwindigkeitsüberschreitungen und rücksichtslosem Fahrverhalten gefährden Raser andere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach: (ots) – Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der

Teilnahme an einem verbotenen Fahrzeugrennen und sucht nach Zeugen, die

sachdienliche Angaben zum Verlauf eines gefährlichen Kräftemessens am Sonntag,

dem 09.05.2021 machen können. Über Notruf erhielt die Polizei am späten

Nachmittag Kenntnis, dass sich vier sogenannte Poser-Fahrzeuge in der Karlsruher

Straße/Römerstraße, am Ortsausgang von Heidelberg in Fahrtrichtung B3/Leimen ein

rechtswidriges Autorennen liefern sollen. Als die Beamten am Einsatzort

eintrafen, war von den Rasern nichts mehr zu sehen. Fahndungsmaßnahmen blieben

erfolglos. Bei den Kraftahrzeugen, die dort mit überhöhter Geschwindigkeit

unterwegs waren und augenscheinlich gegen geltende Verkehrsvorschriften

verstoßen hatten, soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz S 500, einen

weißen 730 er BMW, einen mattschwarzen Porsche Panamera und einen weiteren

weißen Mercedes Benz gehandelt haben. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch

das rücksichtlose Verhalten der Fahrzeuge belästigt wurden, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221-3418-0, in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg / Nach Schlägerei drei Personen im Krankenhaus /

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr kam es in der

Kurfürstenanlage aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer Schlägerei

zwischen vier männlichen Personen, die zu einem Polizeieinsatz führte. Nach

bisherigen Stand der Ermittlungen erlitten zwei der Streithähne

Schnittverletzungen durch eine zerbrochene Flasche, weshalb sie in ein

Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Eine dritte Person klagte später bei

seiner Vernehmung auf der Wache über Schmerzen, so dass auch er im Anschluss in

ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Alle vier Personen waren alkoholisiert und

mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der

Auseinandersetzung aufgenommen.