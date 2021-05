Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, Vorstadt (ots) – 19.05.2021, 21.09 Uhr

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Fahrzeugführers zeigten sich deutlich Anzeichen hinsichtlich Drogenkonsums. Die Durchführung des Drogentests versuchte der Fahrer mittels Fremdurin, den er in einer Plastikverpackung in der Unterhose mitführte, zu manipulieren, was den Beamten auffiel. Alsdann räumte er den Konsum von Cannabis ein. Dem 20-jährigen wurde ein Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Nachtrag – schwerer Verkehrsunfall auf der A 61

Dintesheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute am 20.05.2021

gegen 13:42 Uhr auf der A 61 Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Rastplatzes

Langwiese. Dort fuhr aus bislang unbekannter Ursache der 41-jährige Fahrer eines

PKW auf das Heck eines LKW auf, der dort vor einer Baustelle seine

Geschwindigkeit verringert hatte. Entgegen der ersten Unfallmeldung war kein

zweiter LKW an dem Unfall beteiligt. Der 41-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem

Aufprall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die

Universitätsklinik nach Mainz geflogen. Im Einsatz waren bzw. sind noch zwei

Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowie ein Hubschrauber der

Polizei für Luftaufnahmen. Ferner waren bzw. sind ein Notarzt, Kräfte des

Rettungsdienstes und ca. 30 Kräfte der Feuerwehren aus der VG Wonnegau,

Gundersheim, Alzey und Flonheim im Einsatz. Aktuell wird der Verkehr auf der

linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Damit der

Polizeihubschrauber Bilder fertigen konnte, musste der Verkehr jedoch nochmals

angehalten werden. Es kommt derzeit weiter zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

und Rückstaus bis hinter die Anschlussstelle Worms-Mörstadt. Bis zur

Versuchter Wohnungseinbruch

Mainz (ots) – Mittwoch, 19.05.2021 – 12:43 Uhr

Gestern Mittag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Straße Am Linsenberg einzubrechen. Die Polizist:innen

konnten vor Ort an der Wohnungstür sowie an weiteren Türen Hebelspuren

feststellen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Es wurde nichts

entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl eines Wassermotorrades

Mainz (ots)

Mainz (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18.05.2021, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 19.05.2021, 12:00 Uhr wurde in Bingen-Kempten an einer Steganlage im Bereich des Campingplatzes „Bauer Schorsch“ durch unbekannte Täter ein Wassermotorrad entwendet.

Das Wassermotorrad vom Typ Bombardier Seadoo GTX 300 LTD mit dem amtlichen Kennzeichen MZ-K 320 war gegen Wegnahme durch eine Metallkette mit Vorhängeschloss gesichert. Bei einem zweiten Wassermotorrad wurde ein Steuermodul ausgebaut. Zudem wurden von beiden Wasserfahrzeugen die Abdeckplanen entwendet.

Die Wasserschutzpolizei Mainz bittet um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06131- 65 8050 oder der E-Mail-Adresse ppelt.wsp.mz@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer berauscht und ohne Licht unterwegs

Gau-Bickelheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Fahrradfahrers in

Gau-Bickelheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

20.05.2021 gegen 00:30 Uhr Drogeneinfluss fest. Eigentlich sollte der Mann, der

in der Ortslage von Gau-Bickelheim unterwegs war, überprüft werden, weil er in

der Dunkelheit ohne Licht mit dem Fahrrad umherfuhr. Der 30-Jährige räumte den

Drogenkonsum auch ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten auch eine

kleinere Menge Marihuana. Der Mann muss mit einem Strafverfahren nach dem

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Waldlaubersheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 48-Jährigen LKW-Fahrers an der A

61 bei Waldlaubersheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

am 19.05.2021 gegen 21:10 Uhr Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest

reagierte positiv. Bei der Durchsuchung des Führerhauses fanden die Polizisten

zusätzlich aufputschende Medikamente. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der

48-Jährige musste mit zur Blutprobe. Er muss mit einem Strafverfahren, einem

Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.