Kaminbrand in Fachwerkhaus in Wendelsheim

Alzey (ots)

In der Nacht wurde die Bewohnerin eines Fachwerkhauses (83) in Wendelsheim durch das Piepen ihrer Rauchmelder geweckt. Im Anschluss stellte sie fest, dass ihr Kamin in Brand geraten war. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Dame am Vorabend ein Feuer in ihrem geschlossenen) Ofen gemacht hatte und später zu Bett ging. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es danach zu einem Kaminbrand. Alarmierten Kräften der Feuerwehren Wendelsheim und Wonsheim gelang es, den Brand unter Kontrolle zu halten und zu bekämpfen. Die Löscharbeiten dauerten ca. 1,5 Stunden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Die Bewohnerin des Anwesens wurde durch die ebenfalls alarmierte Rettung medizinisch betreut, blieb jedoch unverletzt. Das Fachwerkhaus wurde durch die eigesetzten Kräfte der Polizei nach Abschluss der Löscharbeiten versiegelt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen.

Ladendieb wird durch zivile Polizeikräfte auf der Flucht gestellt

Worms (ots) – Ein 43 Jahre alter Mann aus Frankenthal (Pfalz) nahm am heutigen

Mittwoch in einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in

Worms eine Dose Bier sowie ein weiteres Getränk an sich. An der Kasse zahlte er

im Anschluss lediglich die Dose Bier, weshalb er beim Verlassen des Geschäftes

durch den Ladendetektiv angesprochen wurde. In der Folge versuchte er zunächst

vergeblich, den Ladendetektiv zu schlagen. Bei seiner weiteren Flucht über die

Renzstraße wurde der Mann erneut durch den Detektiv eingeholt. Als der Täter nun

begann, den Detektiv mit einem Messer zu bedrohen, setzte sich dieser mit einem

Reizstoff zur Tierabwehr und einem Tritt zur Wehr. Der Täter konnte jedoch

erneut fliehen. Auf dem Vorplatz des Wormser Hauptbahnhofs wurde die Situation

durch anderweitig eingesetzte, zivil gekleidete Polizeikräfte wahrgenommen,

welche sofort die Verfolgung aufnahmen. Der Täter konnte schließlich in der

Renzstraße in Höhe der Goethestraße eingeholt und durch die Polizeikräfte

festgenommen werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Täter

noch am späten Nachmittag entlassen.

Verkehrsunfall mit verletztem, 9-jährigem Radfahrer

Worms-Abenheim (ots) – Am heutigen Mittwoch gegen 14:20 Uhr befand sich ein neun

Jahre alter Junge aus Gundheim mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der

Schule. Hierzu befuhr er in Abenheim die Ostergasse in Fahrtrichtung

Ostergartenstraße. Gleichzeitig befuhr ein 35 Jahre alter Mann aus

Dittelsheim-Heßloch mit dem Transporter eines Lieferdienstes die

Ostergartenstraße in Fahrtrichtung Rathausstraße. Der Fahrer des Transporters,

welcher aufgrund der Regelung „rechts vor links“ zur Vorfahrt berechtigt war,

fuhr in den Kreuzungsbereich ein und bemerkte dort den von links herannahenden

Fahrradfahrer. Sowohl durch den Fahrer des Transporters als auch durch den

Fahrradfahrer wurde laut Zeugenangaben eine Gefahrenbremsung eingeleitet,

wodurch der Zusammenstoß jedoch nicht verhindert werden konnte. Der Junge

kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Transporters, stürzte in Folge des

Zusammenstoßes und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur

zu. Er wurde in Begleitung seiner Mutter zur weiteren Behandlung ins Klinikum

Worms verbracht.