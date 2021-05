Spiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mutwillig haben unbekannte Täter in der Obere Straße ein

Auto beschädigt. Am Mittwochabend meldete sich 21-Jähriger bei der Polizei. Er

hatte an seinem Wagen festgestellt, dass der linke Außenspiegel mit Gewalt nach

außen gedreht war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt

zwischen Freitag, 14. Mai 20 Uhr, und Dienstag, 18. Mai 18 Uhr. Zeugen, die im

fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der

Gaustraße zu melden. |elz

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen

alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug des 33-Jährigen

war am Abend einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Otterberg aufgefallen.

Als die Streife drehte um ihm nachzufahren, beschleunigte der Mann. In der

Otterstraße stoppten die Beamten den Wagen. Schnell war klar: Der Fahrer ist

alkoholisiert. Aus dem Fahrzeuginneren konnte deutlicher Alkoholgeruch

wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer war

betrunken. 1,25 Promille lautete das Testergebnis. Dem 33-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration

geben. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

|elz

Betrugsversuche durch Schockanrufe

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrfach haben Betrüger versucht durch

sogenannte Schockanrufe ahnungslose Senioren um ihr Geld zu bringen.

Am Mittwochvormittag zeigte der Sohn eines Ehepaares aus Mehlbach einen solchen

Betrugsversuch an. Ein Anrufer hatte sich bei seinen Eltern gemeldet. Er gab

vor, dass deren Enkel einen Verkehrsunfall verursachte hätte, bei dem ein Mensch

ums Leben kam. Der Enkel sei deshalb festgenommen worden. Die Verhaftung könne

aber mit der Zahlung von 18.000 Euro abgewendet werden. Die 82-Jährige kannte

den Trick und legte einfach auf. Sie verständigte ihren Sohn, der Anzeige bei

der Polizei erstattete.

Bei einer weiteren Seniorin aus Mehlbach meldete sich am Mittwochmorgen eine

Anruferin. Sie gab vor, deren Enkelin zu sein. Weinend wollte sie ihr Opfer

davon überzeugen, dass sie Geld für die Zahlung einer Kaution benötige. Sie

wolle damit ihren Vater aus dem Gefängnis holen. Aber auch die 87-Jährige fiel

nicht auf die Masche herein. Auch sie beendete das Gespräch und alarmierte die

Polizei.

Mit der Verkehrsunfall-Geschichte versuchten es die Betrüger am Mittwoch auch

bei einem 82-Jährigen in Otterbach. Auch in diesem Fall sollte der Mann 18.000

Euro Kaution zahlen, um die Inhaftierung seines Enkels zu vermeiden. Der Senior

erkannte den Betrugsversuch. Auch er legte auf und zeigte den Vorfall bei der

Polizei an.

Im vierten Fall, der der Polizei am Mittwoch gemeldet wurde, forderten die

Betrüger eine Summe von 3.000 Euro. Auch in diesem Fall sollte damit eine

Inhaftierung nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verhindert werden.

Aber auch die 84-jährige Frau aus Kaiserslautern ließ sich nicht hinters Licht

führen. Sie beendete das Gespräch und ging zur Polizei.

Unsere Empfehlung: Egal, welche beunruhigende Nachricht Ihnen am Telefon auf

diese Art und Weise untergejubelt wird – bleiben Sie skeptisch! Vor allem dann,

wenn Geldforderungen gestellt werden oder der Anrufer sich nach Ihrer

Bankverbindung oder Wertgegenständen in Ihrem Haushalt erkundigt!

Wenn es bei dem Anruf – wie in diesen Fällen – um Familienangehörige geht, rufen

Sie diese am besten selbst unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. Und wenn der

Anrufer mit anderen Geschichten versucht, Sie unter Druck zu setzen, melden Sie

sich bei der Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite der Polizei-Beratung:

https://s.rlp.de/ZOl4D |mhm

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 14:30 Uhr einen weißen Peugeot Transporter auf dem Parkplatz des Peugeot Händlers im Haderwald beschädigt. Der unbekannte Fahrer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, die hintere linke Seite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Unbekannter spricht Kinder an

Otterberg (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend um 18.45 Uhr an

einem Spielzeugautomaten in der Ringstraße mehrere Kinder angesprochen.

Wie die Mutter einer 8-jährigen Schülerin unmittelbar nach dem Vorfall der

Polizei mitteilte, habe der Unbekannte ihre Tochter und ein weiteres Mädchen aus

einem Auto heraus angesprochen. Das Kind berichtete, der Mann habe ihnen Bilder

und Videos mit nackten Personen gezeigt.

Was genau der Mann gesagt hatte konnten die Kinder nicht verstehen. Der Fremde

sprach nur gebrochen Deutsch. Auch andere Kinder waren Zeuge des Vorfalls. Die

Schülerinnen ließen sich nicht auf ein Gespräch ein und liefen davon.

Sie beschrieben den Fahrer des Autos:

Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte eine helle Hautfarbe. Er hatte kurze,

leicht gelockte dunkle Haare und ein schmales Gesicht. Er trug keine Brille und

keinen Bart. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch mit einem nicht näher

definierbaren Akzent.

Bei dem Wagen handelte es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise einen

Kombi. Der Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen sind nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann und seinem Fahrzeug verlief

ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei

wird den Bereich um die IGS Otterberg verstärkt bestreifen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den

unbekannten Mann oder sein Auto geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. Gleiches gilt auch für verdächtige Beobachtungen in der Zukunft:

Informieren Sie umgehend die Polizei!

Die Polizei empfiehlt: Sprechen Sie mit Ihren Kindern und sensibilisieren Sie

sie für derartiges Verhalten von Fremden. Weitere nützliche Informationen dazu

finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de oder direkt hier:

https://s.rlp.de/N87-3 |mhm