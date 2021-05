Unfall mit Frontalkollision

Altrip (ots) – Am Mittwochabend 19.05.2021 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der K 12 zwischen Altrip und Ludwigshafen ein Unfall im Begegnungsverkehr. Bei einem Überholvorgang übersah die 47-jährige Fahrerin eines Pkw das entgegenkommende Fahrzeug und es kam zur frontalen Kollision. Glücklicherweise hat sich der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nur leicht verletzt.

Die 47-jährige war zwar in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, blieb aber unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 12 in beide Richtungen für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Limburgerhof (ots) – Am späten Mittwochnachmittag 19.05.2021 gegen 17:30 Uhr kollidierten in der Fichtestraße ein Fahrradfahrer und ein Pkw miteinander. Der Pkw verlangsamte und blinkte, als er nach links in seine Einfahrt einbiegen wollte.

Der nachfolgende Radfahrer überholte in diesem Augenblick links und wurde vom Pkw erfasst. Er erlitt mehrere Schürfwunden, war ansonsten aber unverletzt. Am Pkw entstanden Lackschäden und Dellen.