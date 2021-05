Verkehrsunfallstatistik 2020

Polizeipräsident Günther Voß: „Geringste Unfallzahlen seit Bestehen des Polizeipräsidiums!“

Unfallzahlen stark rückläufig

Auch die Anzahl der Getöteten und Verletzten sank

Geschwindigkeit bleibt Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen

mit Personenschaden

mit Personenschaden Fast jede zweite Verkehrsunfallflucht geklärt

Zunahme bei den Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs

Virtuelle „FahrRADschule“ und Pedelec-Training für mehr

Sicherheit im Straßenverkehr

Corona-Pandemie hat das Mobilitätsverhalten maßgeblich beeinflusst

Mit 9.413 Verkehrsunfällen hat das Polizeipräsidium Osthessen im Vergleich zum Vorjahr 2.231 Unfälle weniger registriert. Das entspricht einem Rückgang um 19,2 Prozent (2019: 11.644 Fälle), es ist der niedrigste Wert seit Bestehen des Präsidiums. Der Anteil an den Gesamtunfallzahlen des Landes Hessen (122.786) beträgt 7,7 Prozent. Verkehrsunfälle mit Todesfolge sanken von 28 auf 25. Dabei starben 25 Menschen, vier weniger als im Vorjahr. 1.721 Personen verunglückten im vergangenen Jahr auf osthessischen Straßen, was einem Rückgang von 24,3 Prozent (553 Fälle) entspricht. Die Zahl der Schwerverletzten sank ebenfalls um 92 auf 433 Personen (2019: 525) und liegt damit deutlich unter der 500-Marke.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung spürbar beeinflusst und auch zu einem deutlichen Rückgang der Verkehrsunfälle geführt“, sagt Polizeipräsident Günther Voß. Darüber hinaus arbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums mit Verkehrskontrollen und Verkehrssicherheitskonzepten daran, die Unfallursachen nachhaltig zu senken. „Neben Kontrollmaßnahmen setzen wir auf unsere Präventionsarbeit“, so Voß. „Jeder verhinderte Verkehrsunfall ist ein Erfolg, jeder Unfall mit schweren Folge ist einer zu viel.“ …

Das komplette Pressepapier, Regionale Betrachtungen der Landkreise und Autobahnen sowie den vollständigen Verkehrsbericht 2020 für den Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen finden Sie unter:

https://k.polizei.hessen.de/1518117228

Einbruch in Café

Lauterbach – Ein Café in der Straße „Am Wörth“ wurde in der Nacht zu Mittwoch (19.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten und entwendeten dort mehrere hundert Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt und Eigentümer verletzt

Homberg (Ohm) – Ein unbekannter Mann trat am Freitag (07.05.), gegen 20:30 Uhr, mehrmals gegen einen in der Straße „Am Schönberg“ abgestellten Pkw. Als der Eigentümer des Autos den Vorfall bemerkte, stellte er den Unbekannten zur Rede. Daraufhin stieß dieser den Fahrzeughalter zu Boden und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Feldatal-Kestrich – Am Mittwoch (19.05.), gegen 9 Uhr, parkte eine Autofahrerin aus Gemünden (Felda) ihren braunen Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes „Im Borngarten“. Als sie gegen 9:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 100 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Dienstag (18.05.) gegen 14 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Lauterbach mit seinem schwarzen Mercedes die Bahnhofsstraße. Beim „Driften“ in einer Kurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Geparkter LKW beschädigt

Alsfeld – Am Mittwoch (19.05.), gegen 5:30 Uhr, streifte eine Volvo-Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz der Raststätte Pfefferhöhe im Vorbeifahren den Außenspiegel eines abgeparkten Lkw. Anschließend versicherte der Unfallverursacher, die Polizei zu rufen, floh jedoch stattdessen von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 EUR. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrschüler baut Unfall

Alsfeld – Am Dienstag (18.05.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Fahrschüler zusammen mit seinem Fahrlehrer die Altenburger Straße. An der Kreuzung in Richtung Mainzer Tor kam es zu einer Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten grauen Passat, der die Grünberger Straße befuhr. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neuhof – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (19.05.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Küppel“ einzubrechen. Mehrfach hebelten die unbekannten Täter an der Hauseingangstür, bis sie schließlich aus bis dato unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung abließen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Love-Scamming

Fulda – Beamten der Kriminalpolizei Fulda sowie der Bereitschaftspolizei gelang es am Dienstag (11.05.) ein 35-jähriges Mitglied einer Bande von Betrügern festzunehmen, nachdem diese seit Oktober 2020 einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag von einer 66-jährigen Frau aus Fulda erbeutet hatten.

Über eine Onlineplattform war die Frau mit einem männlichen Profil in Kontakt getreten. Durch geschicktes Vorgehen bauten die Betrüger über Wochen und Monate hinweg eine Liebesbeziehung zu der Fuldaerin auf und forderten wiederkehrend hohe Geldbeträge für angebliche Notlagen ein. Die 66-Jährige glaubte den Worten der Schwindler und überwies mehrfach Geld auf ein betrügerisch erstelltes Bankkonto.

Im März forderten die Täter die Frau schließlich auf, einen mehrstelligen Bargeldbetrag im Bereich des Bahnhofs an einen ihr unbekannten Mann zu übergeben. Die Fuldaerin wurde nach der Übergabe des Geldes misstrauisch und informierte die Polizei, die die Ermittlungen wegen Bandenbetrugs sowie Urkundenfälschung aufnahm. Als sich im Mai erneut einer der Betrüger zu einer Geldabholung am Bahnhofsvorplatz mit der Frau verabredete, nahmen die Polizisten den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der aus Ghana stammende Mann am Mittwoch (12.05.) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Der 35-Jährige steht im Verdacht als Bandenmitglied weitere gleichgelagerte Taten in anderen Bundesländern begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am 19.05.2021, 19:05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Haunetal die L3171, von Oberweisenborn kommend, in Richtung Fürsteneck. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam mit der Maschine nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Wasserdurchlass und wurde vom Motorrad geschleudert. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der Fahrer im Krankhaus in Bad Hersfeld.