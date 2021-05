Vor Polizei geflüchtet und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Presberger Straße, Donnerstag, 20.05.2021, 00:15 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht leistete ein 27-jähriger Wiesbadener während seiner

Festnahme durch die Polizei Widerstand und missachtete die polizeilichen

Anweisungen. Zuvor war er, gemeinsam mit weiteren Personen, vor zwei

Polizeistreifen geflüchtet. Zwei Streifen der Wiesbadener Polizei waren kurz

nach Mitternacht in der Siedlung Presberger Straße / Schlangenbader Straße auf

Fußstreife unterwegs, als die Beamtinnen und Beamten verdächtige Wahrnehmungen

machten und ihnen plötzlich mehrere Personen entgegengerannt kamen. Zwei 26- und

27-jährige Wiesbadener wurden nach kurzer Flucht gestoppt. Da die Hintergründe

zunächst noch völlig unklar waren, wurde beiden Männern die Festnahme eröffnet

und Handfesseln angelegt. Der 27-Jährige leistete den Anweisungen der Polizei

zunächst keine Folge, sodass es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung

kam. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde kein Beteiligter verletzt. Der

26-jährige Mann verhielt sich kooperativ. Nach einer erfolgten

Personalienfeststellung wurden die Personen vor Ort entlassen. Gegen beide

Männer wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die geltenden

Corona-Verordnungen eingeleitet. Der 27-Jährige muss sich weiterhin in einem

Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

PKW entwendet, Unfall verursacht und geflüchtet Wiesbaden, Abeggstraße, Graf-von-Galen-Straße Montag, 17.05.2021, 22:00 Uhr – Mittwoch, 19.05.2021, 11:50 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in der

Abeggstraße in Wiesbaden einen BMW der 7er Reihe im Wert von circa 20.000 Euro.

Gestern Morgen verursachte dieses Fahrzeug dann einen Verkehrsunfall, bei dem

die beteiligten Personen aus dem BMW vom Unfallort flüchteten. Zwischen Montag,

22:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr verschwand das auf der Straße abgestellte

graue Fahrzeug mit Bad Homburger Kennzeichen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der

Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug mit dem

dazugehörigen Schlüssel entwendet worden war, welcher bei einem zuvor in

unmittelbarer Nähe begangenen Diebstahl aus einen weiteren PKW abhanden kam. Am

Mittwochmorgen kam es dann in der Graf-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem dieses Fahrzeug zunächst über eine Verkehrsinsel fuhr, sodann nach links

von der Fahrbahn abkam, hierbei einen geparkten Passat stark beschädigte, um

dann in einem Vorgarten zum Stehen zu kommen. Anschließend flüchteten zwei

Männer vom Unfallort. 1.Person: Circa 18 Jahre, circa 1,75 Meter groß, schlank,

lockige, schwarze Haare, schwarzer Trainingsanzug. 2.Person: Circa 20 Jahre,

circa 1,75 Meter groß, schlank, kurze, glatte Haare, dunkle Jogginghose,

schwarze Jacke mit Kapuze und Fellbesatz, Nike-Schuhe. Laut Zeugenangaben sollen

beide Personen von „südländischem“ Phänotyp sein. Insgesamt entstand durch den

Verkehrsunfall ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Optikergeschäft,

Wiesbaden, Moritzstraße, Mittwoch, 19.05.2021, 18:00 Uhr – Donnerstag,

20.05.2021, 03:05 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter mit

brachialer Gewalt in ein in der Moritzstraße gelegenes Optikergeschäft ein und

verursachten einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ob auch etwas

entwendet wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Um kurz nach drei

Uhr vergangener Nacht wurde die komplett eingeschlagene Glaseingangstür der

Geschäftsräume festgestellt. Augenscheinlich wurden die Innenräume durchsucht

und mehrere Brillen auf den Boden geworfen. Anschließend gelang den Tätern, bzw.

dem Täter unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Kleidungsstücke aus PKW entwendet,

Wiesbaden-Kloppenheim, Vorderstraße, Dienstag, 18.05.2021, 16:00 Uhr – Mittwoch,

19.05.2021, 02:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Einbrecher aus einem in

Kloppenheim in der Vorderstraße abgestellten Mercedes GLC Kleidungsstücke und

verursachten damit einen Schaden von circa 450 Euro. Am Mittwochmorgen stellte

die Fahrzeugnutzerin den durchwühlten Innenraum des Fahrzeuges fest. Bei einer

Nachschau fiel dann das Fehlen verschiedener Kleidungsstücke auf. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise, wie die Täter in das Fahrzeug

gelangten. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Einbruch gegen 02:00 Uhr

passiert sein könnte. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pedelec ohne Akku entwendet,

Wiesbaden, Bülowstraße, Dienstag, 18.05.2021, 21:00 Uhr – 23:00 Uhr

(he) Zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr am Dienstagabend wurde in der Bülowstraße

ein vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossenes Pedelec im Wert von circa 1.500

Euro entwendet. Das braune Rad der Marke „Prophete, Geniesser pro“ wurde am

Tatort mit einem Kettenschloss an einem Geländer angeschlossen. Zwei Stunden

später musste die Besitzerin dann den Diebstahl feststellen. Zum Zeitpunkt des

Diebstahls befand sich kein Akku in dem Fahrrad. Das 4. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Zwei PKW zerkratzt,

Mainz-Kastel, Anton-Zeeh-Straße, Mittwoch, 19.05.2021, 14:15 Uhr-16:30 Uhr

(he)Gestern Nachmittag beschädigte ein unbekannter Täter in Kastel in der

Anton-Zeeh-Straße zwei geparkte PKW und verursachte dadurch einen Sachschaden

von circa 2.000 Euro. Ein Ford C-Max sowie ein Suzuki Celerio standen zwischen

14:15 Uhr und 16:30 Uhr ordnungsgemäß auf der Straße. Bei ihrer Rückkehr mussten

die Fahrzeugbesitzer dann jeweils Kratzer in der Karosserie feststellen.

Hinweise auf den oder Die Verursacher liegen nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Verkehrsunfallflucht innerhalb von 20 Minuten, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Mittwoch, 19.05.2021, 15:00 Uhr – 15:20 Uhr

(he)Gestern beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, bzw. eine

Fahrzeugführerin einen in der Carl-von-Linde-Straße abgestellten schwarzen Golf

und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Golf wurde

gegen 15:00 Uhr im Bereich der Hausnummer 18, in Fahrtrichtung Dotzheimer

Straße, abgestellt. Keine 20 Minuten später stellte die Nutzerin bei ihrer

Rückkehr an der Heckstoßstange, linksseitig einen Schaden fest. Den ersten

Ermittlungen zufolge könnte das verursachende Fahrzeug blau gewesen sein.

Weitere Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher liegen nicht vor.

Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hoher Sachschaden bei Brand in Kleingartenanlage, Idstein, Am Ackergrund, Mittwoch, 19.05.2021, 18:20 Uhr

(jn)Am Mittwochabend kam es in einer Idsteiner Kleingartensiedlung zu einem

Brand, bei dem mehrere Gartenhäuser stark beschädigt bzw. zerstört wurden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann zumindest ein fahrlässiger Umgang mit Feuer

als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Gegen 18:20 Uhr meldeten sich

mehrere Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle und

berichteten von Flammen in der Gartenanlage in der Straße „Am Ackergrund“. Am

Brandort begonnen die Feuerwehren aus Idstein und Wörsdorf unmittelbar mit den

Löscharbeiten und dem Bekämpfen des Feuers, welches sich bereits auf drei

Gartenhütten ausgedehnt hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von

schätzungsweise 20.000 Euro, da eine Gartenhütte komplett und zwei weitere

teilweise zerstört wurden. Ermittlungen am Tatort ergaben, dass sich in der

jüngeren Vergangenheit immer wieder Jugendliche widerrechtlich auf dem Gelände

aufgehalten hatten. Da die Polizei derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung

ausgeht, werden Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen

können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 bei der

Kriminalpolizei in Wiesbaden zu melden.

Mann tritt auf Autos ein,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, 19.05.2021, gg. 22.20 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein 25-Jähriger am

Mittwochabend in Rüdesheim mutwillig. Gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei

gemeldet, dass ein Mann in der Geisenheimer Straße herumpöble und gegen ein

fahrendes Auto getreten habe. Vor Ort konnten die Beamten die beschriebene

Person – einen 25 Jahre alten Rüdesheimer – antreffen. Ein mit ihm

durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Neben dem

beschädigten Ford hatte der Randalierer auch versucht, gegen ein weiteres

fahrendes Auto zu treten. Vermutlich war ihm dies aufgrund seiner starken

Alkoholisierung jedoch nicht gelungen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrerin alkoholisiert am Steuer – Unfallort gesucht, Geisenheim, Falterstraße, 19.05.2021, gg. 23.50 Uhr

(pa)Nachdem am späten Mittwochabend eine alkoholisierte Autofahrerin in

Geisenheim festgestellt wurde, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten

einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 23.50 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin eine

möglicherweise unter Alkoholeinfluss fahrende Verkehrsteilnehmerin im Bereich

der Falterstraße. Eine Streife konnte vor Ort den gemeldeten Peugeot

feststellen. Die 67-jährige Frau am Steuer des Fahrzeugs unterzogen die Beamten

sodann einem Atemalkoholtest. Dieser wies einen Wert von über 2,5 Promille aus,

woraufhin sich für die Autofahrerin eine ärztliche Blutentnahme auf der

Polizeidienststelle anschloss. Ihr Peugeot wies frische Unfallspuren auf, sodass

der Verdacht besteht, dass die 67-Jährige zuvor einen Unfall verursacht und sich

unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben könnte. Im Umfeld konnten jedoch

keine entsprechend beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Daher bittet die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim mögliche Geschädigte sowie

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 – 0 zu melden.