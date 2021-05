Ein Betriebsmittelkredit ist für Unternehmen jeder Art und jeder Größe ein wichtiger Puffer, wenn Umsatzschwankungen das laufende Geschäft behindern, oder zukünftige Projekte oder Aufträge vorfinanziert werden müssen. Oft ist die Suche nach einem idealen Betriebsmittelkredit nicht ganz einfach, denn der Kredit sollte möglichst gute Konditionen haben und darüber hinaus den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen.

Wozu dient ein Betriebsmittelkredit?

Ein Betriebsmittelkredit ist ein Darlehn, welches dazu dient den laufenden Geschäftsbetrieb von Unternehmen auch dann sicher zu finanzieren, wenn finanzielle Engpässe durch Umsatzschwankungen entstehen.

Entsprechend dürfen mit einem Betriebsmittelkredit nur laufende Kosten finanziert werden. Dazu gehören zum Beispiel Personal-, Material- und Produktionskosten, aber auch Miete oder Stromkosten können so bei einem finanziellen Engpass weitergezahlt werden. Ebenso kann ein Betriebsmittelkredit dazu eingesetzt werden, um zukünftige Projekte und Aufträge vorzufinanzieren.

Welche Unternehmen können einen Betriebsmittelkredit beantragen?

Grundsätzlich kann jedes Unternehmen einen Betriebsmittelkredit beantragen. Selbst für Gründer besteht bereits die Möglichkeit einen Kredit zur Finanzierung des laufenden Geschäfts zu erhalten. Voraussetzungen zum Erhalt eines solchen Kredits sind eine entsprechende Bonität, sowie die notwendigen Sicherheiten. Als Sicherheiten können ausreichendes Eigenkapital, bestehende Forderungen an Kunden oder feste Aufträge, die in Zukunft noch abgearbeitet werden müssen, eingereicht werden.

Die richtige Kreditvariante finden

Es ist nicht einfach auf der Suche nach einem Betriebsmittelkredit, das für den jeweiligen Kunden individuell passende Kreditangebot zu finden. Daher ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, welche Kreditvariante für das eigene Unternehmen überhaupt infrage kommt.

Unternehmen können einen Betriebsmittelkredit in verschiedenen Formen beantragen. Meist handelt es sich dabei um einen Kontokorrentkredit, der dem Unternehmen zur kurzfristen Finanzierung des laufenden Geschäfts, ähnlich wie ein Dispo beim Privatkonto, zur Verfügung steht.

Eine weitere Kreditvariante besteht darin, dass dem Unternehmen eine festgelegte Geldsumme zur Finanzierung des laufenden Geschäfts über eine bestimmte Laufzeit zur Verfügung gestellt wird. Die festgeschriebene Kreditsumme wird dann später in Raten zurückgezahlt.

Im Gegensatz zum Kontokorrentkredit und einem Kredit mit fester Laufzeit handelt es sich bei der dritten Form des Betriebsmittelkredits um einen sogenannten Handels- oder Lieferkredit, der direkt mit Verkäufern und Händlern vereinbart wird. Diese stellen dem Unternehmen dann Waren oder Produktionsstoffe zur Verfügung, die erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden müssen.

Wer Betriebsmittelkredite vergibt

Betriebsmittelkredite gibt es bei Banken, die auch Firmenkunden betreuen. Manche Banken bieten einen Kontokorrentkredit aktiv mit dem Firmenkonto an, bei anderen ist ein Betriebsmittelkredit indes nur auf Nachfrage erhältlich.

Gründer und Start-ups erhalten einen Betriebsmittelkredit auch über die Förderbanken. Diese bieten einen Kredit zur Betriebsfestigung in Kombination mit Gründerkrediten an. Eine weitere Möglichkeit zur Kreditaufnahme bieten FinTechs und Kreditbörsen.

Handels- und Lieferkredite werden hingegen direkt mit Verkäufern und Lieferanten ausgehandelt.

Wie sind die Konditionen?

Die Kreditkonditionen können wie bei jeder Art von Kredit natürlich bei jedem Anbieter verschieden sein. Allgemein aber hängen die Kreditkonditionen in erster Linie von der Kreditart ab. Dabei gilt es zu beachten, dass die Zinsen für Kontokorrentkredite in aller Regel deutlich höher sind, als die für einen Betriebsmittelkredit in fester Höhe und mit fester Laufzeit.

Zudem sind die Kreditkonditionen auch immer von der Bonität und den Sicherheiten des Kreditnehmers abhängig. Je besser die Kreditwürdigkeit des Unternehmens, desto günstiger werden die Kreditkonditionen.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Welche Art von Unterlagen bei der Kreditbeantragung benötigt wird, hängt zum einen von der Kreditart, zum anderen vom jeweiligen Kreditanbieter ab.

Allgemein fordern die Banken für die Vergabe eines Kontokorrentkredits im Zusammenhang mit dem Firmenkonto nur wenige Unterlagen, manchmal sogar keine weiteren Unterlagen an. Für ein kurzfristiges Darlehen werden indes meist mehr Nachweise verlangt.

Wichtig für die Banken ist neben der Abfrage der Branche und Unternehmensrechtsform sowie dem Jahresumsatz unter Umständen auch die Mitarbeiteranzahl. Firmen, die einen Betriebsmittelkredit suchen, sollten auf jeden Fall die Jahresabschlüsse aus den letzten Jahren sowie eine betriebswirtschaftliche Auswertung des aktuellen Geschäftsjahres bereithalten, um diese bei der Bank einzureichen, falls dies gefordert wird. Auch kann es sein, dass zusätzlich die Kontoauszüge der letzten Monate verlangt werden.

FinTechs und Kreditbörsen sind bei der Suche nach einem passenden Betriebsmittelkredit, insbesondere für Gründer und junge Unternehmen interessant. Mittlerweile bieten diese sogar Betriebsmittelkredite ohne Sicherheiten an.