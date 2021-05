Keine Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Mundenheimerstraße/ Wittelsbachstraßen sollte am 18.05.2021, gegen 21:30 Uhr, der 17-jährige Fahrer eines Rollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Jugendliche, der einen 15-jährigen Sozius hatte, reagierte auf das Stopp-Signal der Beamten jedoch nicht und fuhr weiter. Auch das daraufhin eingeschaltete Blaulicht des Streifenwagens ignorierte der 17-Jährige.

Erst als die Polizeibeamten den Roller überholten und sich in ausreichender Entfernung quer auf die Straße stellten, hielt er an. Keine der beiden Jugendlichen verfügte über eine Fahrerlaubnis. Auch eine Betriebserlaubnis konnten sie nicht vorlegen. Der 17-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Pfandflaschen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 16.05.2021 auf den 17.05.2021 rissen unbekannte Täter ein Stück eines Zaunes heraus zum Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße. Auf dem Parkplatz entwendeten sie Pfandflaschen in bisher unbekannter Höhe.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.