Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Offenbach/L509 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der L 509 zwischen Offenbach und Mörlheim. Ersten Ermittlungen zu Folge erlitt ein 58 Jahre alter PKW-Führer aus dem Raum Landau während der Fahrt einen Schwächeanfall und geriet in den Gegenverkehr, wo es letztlich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 62 Jahre alten Fahrzeugführer aus dem Raum Karlsruhe kam.

Lediglich der Unfallverursacher erlitt leichtere Verletzungen und musste insbesondere wegen seines vorhergegangenen Kreislaufproblems medizinisch versorgt werden. Beim Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 27 000 Euro. Die Fahrbahn musste zwecks Bergung der Unfallfahrzeuge für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund von eingerichteten Umleitungen nicht.

Verletzte Radfahrerin

St. Martin (ots) – Mittwochmorgen 18.05.32021, 08.30 Uhr befuhr eine 46 Jahre alte Radfahrerin die Talstraße, als sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und hinstürzte. Dabei zog sie sich Schürfungen am Kopfbereich zu und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug sie nicht.

Jedes Jahr ereignen sich mehrfach Fahrradunfälle. Allein im Bereich der Polizei Edenkoben waren im Jahr 2020, 55 Radfahrer an einem Unfall beteiligt. Ein Teil dieser Unfälle führten zu Gesundheitsschäden – nicht zuletzt wegen Kopfverletzungen. Die Polizei rät daher nachdrücklich, immer einen Helm zu tragen. Ein Fahrradhelm schützt nicht nur vor Schädelfrakturen und Schnittverletzungen, sondern kann im Ernstfall auch Leben retten.

Gegen die Betonmauer und abgehauen

St. Martin (ots) – Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen Unfallflucht. Wie erst gestern bekannt wurde, stellten am Samstagabend (15.05.2021, 23.30 Uhr) Anwohner in der Jahnstraße Beschädigungen an einer Betonmauer fest, die von einem Auto stammen mussten. Bei der Nachschau am nächsten Tag konnte ein abgestellter und beschädigter Seat in der Totenkopfstraße festgestellt werden. Anhand des Schadensbildes wurde mit diesem Auto der Sachschaden verursacht.

Wer mit dem Fahrzeug unterwegs war und den Unfall verursachte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen. Hinweis der Polizei: Eine Fahrerflucht auch nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens droht eine Geldstrafe, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.