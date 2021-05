Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Dienstag um 20:45 Uhr ein 22-Jähriger Rollerfahrer, der in der Industriestraße in eine Verkehrskontrolle geriet.

Nachdem die kontrollierende Polizeistreife bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellte, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin reagiert. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer kam es am Dienstag um 17:58 Uhr in der Waldseer Straße. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer wollte an der Kreuzung zur Ruhhecke nach rechts in diese abbiegen, als er von einem auf dem Fahrradweg fahrenden Leichtkraftradfahrer eines 17-Jährigen rechts überholt wurde.

Der junge Mann kam durch die anschließende Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweis 2.500 Euro.

Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum von Montag 17.05.2021 um 14:30 Uhr bis Dienstag 18.05.2021 um 08:30 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Lessingstraße ein und entwendeten Alltagsgegenstände sowie Nahrungsmittel. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lessingstraße gesehen haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden

Verkehrskontrollen in der Geibstraße

Speyer (ots) – Eine Kontrollstelle wurde am Dienstag im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Geibstraße eingerichtet. Bei 40 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 15 Verstöße festgestellt. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten Dokumente nicht vorzeigen oder waren nicht in Besitz einer Warnweste bzw. eines Verbandskastens.

In einem Fall kam es zu einer Verwarnung aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes. Zudem war ein 37-jähriger Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Dieser muss sich nun einem Strafverfahren unterziehen.