Buchstäblich auf der letzten Rille…

Germersheim (ots) … muss ein noch unbekannter PKW-Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße gefahren sein. Polizeibeamte wurden am Montagmittag 17.05.2021 durch Anwohner auf den stark beschädigte grauen Renault Megane aufmerksam gemacht. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in den frühen Montagmorgenstunden auf dem Parkplatz abgestellt wurde, zudem konnte auf der B9 ein Leitplankenschaden ausgemacht werden, der mit den Schäden am Fahrzeug korrespondiert.

Da der Fahrer bisher nicht ermittelt werden konnte, wurde das Fahrzeug sichergestellt und einer intensiven Spurensuche unterzogen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet

Bellheim (ots) – Am Dienstag 18.05.2021 ereignete sich im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hinteren Straße in Bellheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten grauen Audi und beschädigte diesen. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem geflüchteten Fahrzeug geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Achtung – Call-Center-Betrug

Verbandsgemeinde Lingenfeld und Bellheim (ots) – Aktuell kommt es im Bereich der Verbandsgemeinden Lingenfeld und Bellheim vermehrt zu Anrufen bei MitbürgerInnen, bei denen mittels Schockanrufen älteren Menschen vorgetragen wird, dass nahe Verwandte in Verkehrsunfälle verwickelt seien und Geld überwiesen werden muss.

Geschwindigkeit überwacht

Germersheim/Knittelsheim (ots) – Zunächst wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Dort ergaben sich insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße. Bei einer anschließenden Kontrolle in der August-Keiler-Straße in Germersheim waren nochmal 4 Autofahrer zu schnell unterwegs. Den Abschluss bildete eine Kontrolle am Unkenfunk in Germersheim. Hier verwarnten die Polizeibeamten weitere elf Verkehrsteilnehmer.