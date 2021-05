Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Diebstähle

Haßloch (ots) – Mehrere Diebstähle am Dienstag (18. Mai 2021) in der Brandenburger Straße geben der Polizei Rätsel auf. Zunächst wurden von einem Balkon im Erdgeschoss Sportklamotten und Schuhe entwendet. Ein paar Meter weiter gelangte der Dieb durch die unverschlossene Haustür in eine Mehrparteienhaus. Dort klaute er im Keller mehrere Packungen Waschpulver und im Flur des 1. OG zwei Paar Wanderschuhe. Teile seiner ersten Beute sowie einen Sack Kakteenerde und ein weiteres Paar Schuhe lässt er in dem Mehrparteienhaus zurück. Zeugen, die bei der Lösung des Rätsels helfen können, sollen sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de melden.

Haßloch: Betrügerischer Anruf

Haßloch (ots) – Sich nicht aufs Glatteis führen lassen, hat sich am Dienstag (18. Mai) eine 70-Jährige aus Haßloch nach einem betrügerischen Anruf. Sie sei von der „Vollzugsbehörde Stuttgart“ und es liege eine Pfändung vor, begann die Betrügerin das Gespräch. Die 70-Jährige legte sofort auf. Die angezeigte Nummer mit Stuttgarter Vorwahl war manipuliert, ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei warnt vor Anrufen angeblicher Behörden im Zusammenhang mit Geldforderungen.

Grünstadt: Erneute Überwachung des Durchfahrtsverbotes

Beamte der Polizei Grünstadt kontrollierten am 19.05.2021 das aktuell geltende Durchfahrtsverbot im Bereich der Kläranlage. Hierbei wurde ein hohes Verkehrsaufkommen festgestellt. So wurden insgesamt 37 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrzeugführer eingeleitet, welche sich nicht an das geltende Durchfahrtsverbot hielten.

