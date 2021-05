Neustadt: Staatssekretärin Nicole Steingaß besucht das Hambacher Schloss

Neustadt an der Weinstraße – Mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode übernimmt Innenminister Roger Lewentz die Ressort-Zuständigkeit für das Kulturelle Erbe des Landes. Im Rahmen der Besuche des Ministers und der Staatssekretäre in mehreren Kulturstätten in Rheinland-Pfalz in dieser Woche besuchte Nicole Steingaß am Mittwoch das Hambacher Schloss. Wie die Generaldirektion Kulturelles Erbe wird die Stiftung Hambacher Schloss künftig im Ressort des Ministeriums des Innern und für Sport liegen.

Schlossmanagerin Ulrike Dittrich begrüßte Staatssekretärin Nicole Steingaß im Hambacher Schloss und stellte ihr die Arbeit sowie aktuelle Projekte der Stiftung vor. Eine Führung durch die Ausstellung rundete den Besuch ab.

„Das Hambacher Schloss im Herzen der Pfalz ist ein ganz besonderer Ort. Ein Ort der Freiheit und des Mutes, ein Ort der Zuversicht und Toleranz. Zu den wichtigsten Aufgaben zählt sicherlich zukünftig die weitere Profilierung des Schlosses als demokratischer Erinnerungs-, Lern- und Diskussionsort für Jung und Alt. Ein wichtiger Schritt ist die Modernisierung der Ausstellung mit einem frischen Konzept, dass vor allem jungen Menschen den Zugang zur Demokratiegeschichte erleichtert und sie gleichzeitig in ihrer Lebenswelt, mit ihren Themen, Wünschen und Sorgen abholt“, resümierte Nicole Steingaß ihren Besuch im Hambacher Schloss.