Wetzlar: Kennzeichen verschwunden –

In der Nacht von Montag (17.05.2021) auf Dienstag (18.05.2021) schlugen in der Friedenstraße Kennzeichendiebe zu. Zwischen 19.00 Uhr und 16.30 Uhr ließen sie jeweils das hinter Kennzeichen eines grauen 1er BMW (HG-UN 888) und eines roten Minis (ESW-MI 37) sowie das vordere Nummernschild eines schwarzen Porsche Cayenne (ZW-CC 9999) mitgehen. Auch in der Ulmensteinstraße hatten es Unbekannte auf Kennzeichen zweier Pkw abgesehen. Im Zeitraum von Sonntag (18.04.2021) bis Dienstagmorgen (18.05.2021), gegen 10.00 Uhr nahmen sie die hinteren Kennzeichen eines weißen (WZ-EK 2016) sowie eines schwarzen Golfs (WZ-XS111) an sich. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in den genannten Zeiträumen in der Frieden- oder der Ulmensteinstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Kennzeichen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Lack zerkratzt –

Mit einem Kratzer über die gesamte Länge der Beifahrerseite verewigte sich ein Unbekannter im Lack eines silberfarbenen Passats. Der Kombi parkte von Montagmittag (17.05.2021), gegen 12.00 Uhr bis Dienstagmorgen (18.05.2021), gegen 07.45 Uhr in der Herderstraße, in Höhe der Hausnummer 5b. Wie viel die neue Lackierung kosten wird, kann momentan noch nicht gesagt werden. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Biker rutscht in Pkw –

Auf der Landstraße zwischen Braunfels und Leun verunglückte gestern Abend (18.05.2021) ein Motorradfahrer. Der 16-Jährige geriet mit seinem Leichtkraftrad bei Starkregen ins Schleudern und rutschte in einen entgegenkommenden Audi. Der in Siegen lebende Biker hatte großes Glück und blieb unverletzt. Der 37-jährige Audilenker kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an der Honda belaufen sich auf rund 1.000 Euro. Die Reparatur des Audis wird weitere 5.000 Euro kosten.