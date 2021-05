Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben: Einbruchversuch in Gemeindehaus

Am Dienstagnachmittag versuchte ein namentlich bislang nicht bekannter Einbrecher gegen 15 Uhr, gewaltsam in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde (Am Römerkastell) einzudringen. Zunächst hebelte der Unbekannte vergeblich an der dortigen Eingangstür und versuchte anschließend, die Glasscheibe mit einem Stein zu zerstören. Zeugen wurden auf das Treiben aufmerksam und sprachen den 20 bis 25 Jahre alten, 160 cm großen Mann mit dunkler Jeans und Sportschuhen an. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/5460-0.

Friedberg: Mit Messer angegriffen

Ein in der Hauptstraße eskalierender 27-Jähriger rief am gestrigen Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte dieser gegen 16 Uhr einen Anwohner mit einem Messer angegriffen und auf dem dortigen Anwesen mehrere Gegenstände zertrümmert. Die alarmierten Ordnungshüter nahmen den Mann wenige Augenblicke später noch vor Ort fest. Zurück auf der Dienststelle erfolgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und anschließend die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik.

Karben: Kennzeichen gestohlen

Kennzeichendiebe haben zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr beide Kennzeichen (EMS-MM 710) eines weißen Ford Transit gestohlen, der in der Industriestraße Ecke Robert-Bosch-Straße abgestellt worden war. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.