Eggenstein-Leopoldshafen – Unfall gleich mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es

am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 559 kurz vor Leopoldshafen. Dabei

entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Gegen 15:40 Uhr musste ein 39-jähriger Passat-Fahrer verkehrsbedingt auf dem

Linksabbiegerstreifen zur Bundesstraße 36 anhalten. Die nachfolgende

Opel-Fahrerin erkannte die Situation und konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig

abbremsen. Der hinter der 39-Jährigen fahrende BMW erkannte die Situation jedoch

zu spät und fuhr auf den Opel auf, der dadurch auf das Fahrzeug des 39-jährigen

Passat-Fahrers geschoben wurde. Ein dahinter fahrender Mazda-Lenker sowie ein

Skoda-Fahrer konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf die

vorausfahrende Fahrzeug auf.

Durch die Kollisionen wurde die 32-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt und

vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt.

Forst – Betrunkener verursacht Unfall auf Supermarktparkplatz

Bruchsal (ots) – Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung verursachte ein

60-jähriger polnischer Pkw-Fahrer am Dienstagabend in Forst einen Unfall.

Gegen 19.00 Uhr streifte der Mann beim Ausparken aus der Parklücke eines

Einkaufsmarktes in der Bruchsaler Straße einen geparkten VW. Im Zuge der

Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-Jährige offensichtlich stark

alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seines Zustandes vor Ort

nicht möglich. Darum musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache

begleiten.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Der 60-Jährige

wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Brand einer Maisonette-Wohnung

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend kam es in Karlsruhe-Oberreut in der

Otto-Wels-Straße zum Brand einer Maisonette-Wohnung. Hierbei wurde glücklicher

Weise niemand verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

200.000 EUR und die Wohnung ist nicht vorerst nicht mehr bewohnbar.

Nach jetztigem Kenntnisstand wollte eine Bewohnerin kurz nach 22.00 Uhr in einer

Pfanne Fett zum Frittieren erhitzen. Aus ungeklärter Ursache entzündete sich das

Fett. Die Flammen griffen schlagartig auf die Einbauküche und dann auf die ganze

Wohnung über. Die Bewohnerin konnte mit ihren drei Kindern unverletzt aus der

Wohnung flüchten.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen schlugen schon die Flammen aus der

Wohnung. Alle Bewohner des Wohnhauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits

unverletzt ins Freie gerettet.

Durch die Feuerwehr, die mit 38 Mann im Einsatz war, konnte der Brand schnell

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Anwohner konnten nach

Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner

der ausgebrannten Wohnung wurden durch die Stadt Karlsruhe in einer Notunterkunft untergebracht werden.

Karlsruhe-Neureut (ots) – Gerade nochmal glimpflich ging eine Verfolgungsfahrt …

aus, die sich in der Nacht auf Mittwoch ein offensichtlich unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stehender 32-Jähriger mit der Polizei in Karlsruhe

lieferte. Als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, verursachte er

Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro und blieb selbst unverletzt.

Gegen 02.15 Uhr stellten Beamte des Kriminaldauerdienstes einen verdächtigen VW

Sharan auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Linkenheimer-Landstraße in

Karlsruhe Neureut fest. Das hintere Kennzeichen war mit Zeitungspapier

überklebt. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete er. Schließlich

verlor der Fahrzeugführer nach kilometerlanger Verfolgung im Blankenlocher Weg

die Kontrolle über sein Cabrio. Er kam von der Straße ab, streifte einen

geparkten VW Tiguan und durchbrach noch einen Metallzaun, bevor er wenige Meter

vor einem Gebäude zum Stillstand kam. Umgehend setzte der Mann seine Flucht zu

Fuß fort, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten gestellt und vorläufig

festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige offenbar nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er

vermeintlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, im Fahrzeug selbst

stellten die Beamten entsprechende Indizien fest.

Der Mann wird sich nun wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten

müssen. Auch die Fahrzeughalterin wird sich wegen des Ermächtigens zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Karlsruhe – Beim Fahrstreifenwechsel Pkw übersehen

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 25.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf

der Bundesstraße 36, Höhe Eggenstein ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr kurz nach 15:30 Uhr eine 36 Jahre alte

Ford-Fahrerin auf der B 36 in Fahrtrichtung Mannheim und wechselte mit ihrem

Fahrzeug den Fahrstreifen. Dabei übersah sie den auf der linken Fahrspur

heranfahrenden Golf und kollidierte mit diesem. In der Folge geraten beide

Fahrzeuge ins Schleudern. Der Pkw des 21-jährigen Golf-Fahrers kam entgegen der

Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Das Auto der

Unfallverursacherin kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den

parallel zur B 36 verlaufenden Metallzaun. Alarmierte Rettungskräfte brachten

die 36-jährige Frau vorsorglich in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bildete sich auf der

Bundesstraße 36 eine Staulänge von über drei Kilometer.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Radfahrer streifte am Dienstagabend

auf der Klauprechtstraße in Karlsruhe ein entgegenkommendes Auto und flüchtete

anschließend. Ein 19-jähriger BMW-Lenker war um 19.35 Uhr in Richtung

Brauerstraße unterwegs, als ihm Höhe Hausnummer 33 ein etwa 30-40 Jahre alter

Mann auf einem blauen Rennrad entgegenfuhr. Der Radler blieb am linken

Außenspiegel hängen und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Trotz

Aufforderungen anzuhalten fuhr er ohne sich um das Geschehene zu kümmern weiter.

Auch der Versuch des Autofahrers ihn zu Fuß einzuholen blieb ohne Erfolg. Der

Gesuchte hatte langes, lockiges Haar, war mit einer schwarzen Lederjacke

bekleidet und trug eine blaue Tasche bei sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Nachbarin wird auf Rauchmelder aufmerksam

Karlsruhe (ots) – Einer aufmerksamen Nachbarin ist es wohl zu verdanken, dass es

in der Nacht zum Mittwoch im Karlsruher Stadtteil Mühlburg zu keinem größeren

Schadensereignis kam.

Kurz nach 01:30 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Hardtstraße aufgrund eines

Rauchmelder aus ihrem Schlaf gerissen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten

das akustische Signal im Hinterhaus lokalisieren. Da die Wohnungstür nicht

geöffnet wurde, musste sie gewaltsam durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

geöffnet werden. Hinter der Tür befand sich bereits dicke Rauchschwaden sowie

die mittlerweile wach gewordene 66-jährige Bewohnerin. Diese wurde durch die

Rettungskräfte umgehend aus der Wohnung gebracht.

Wie sich herausstellte, wurde ein Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte

vergessen. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet wurde, konnte die

Bewohnerin nach kurzer medizinischer Versorgung in ihre Wohnung zurückkehren.