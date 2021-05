Mannheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kontrollierte eine zivile

Streife der Verkehrspolizei Mannheim einen 55-jährigen Autofahrer, der mit 1,9

Promille in der Fressgasse unterwegs war. Der Betrunkene Autofahrer fiel den

Beamten auf, als er mitten auf der Fahrbahn sein Fahrzeug anhielt, aus dem

Kofferraum eine Dose Prosecco holte und diese während der Weiterfahrt

verköstigte. Die Polizisten folgten dem Mann, welcher außergewöhnlich langsam

und unsicher unterwegs war. Sie gaben sich mit Blaulicht und der Anhaltekelle zu

erkennen. Doch der Betrunkene nahm dies erst in der Gottlieb-Daimler-Straße

wahr, wo er letztlich kontrolliert werden konnte. Als er aus seinem Auto

ausstieg, hatte er Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest

ergab, dass der 55-Jährige einen Alkoholpegel von 1,9 Promille hatte. Die

Polizisten beschlagnahmten den Führerschein sowie den Autoschlüssel des Mannes

und nahmen ihn für eine Blutentnahme mit zum Revier. Nachdem die Maßnahmen

abgeschlossen waren, dufte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Mannheim-Neckarstadt: Rollerfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Als der Fahrer eines Rollers am Dienstag um 11.17 Uhr die

Straße Alter Meßplatz in Fahrtrichtung Mittelstraße entlangfuhr, missachtete er

das Rotzeichen einer Ampel und kollidierte mit einer Straßenbahn. Dabei stürzte

der 56-Jährige. Passanten halfen dem Mann und stellten seinen Roller auf den

Gehweg. Doch der Mann setzte sich wieder auf seinen Roller und entfernte sich

von der Unfallstelle. Die Fahndung nach dem Rollerfahrer verlief erfolgreich. Es

stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Schaden an

der Straßenbahn beträgt rund 1500 Euro, am Roller etwa 300 Euro. Der 56-Jährige

sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Den Rollerfahrer

erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines

Rotlichtverstoßes.

Mannheim-Neckarstadt: Raub auf Blumenladen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die

beiden Täter mehrere hunderte Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss in

Richtung Hauptfriedhof. Beide Täter sollen auffallend enge, dunkle Kleidung

sowie Baseballmützen und einen hellen Mund- und Nasenschutz getragen haben. Die

Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Zum Zweck der Spurensicherung am

Tatort wurde noch am Abend die Zentrale Kriminaltechnik verständigt. Das

Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Verkehrsunfall bei regennasser Fahrbahn

Mannheim-Jungbusch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 22

Uhr auf der B44 in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke. Ein 20-Jähriger BMW-Fahrer war

mit seinem Fahrzeug auf der B44 unterwegs, als er in der Kurve zur

Schanzenstraße, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei

regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit einem Verkehrsschild, sowie

einem Zaun kollidierte. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der

genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mannheim-Oststadt: Sachbeschädigung an Schule – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Dienstag kam es gegen 20 Uhr an einer Schule in der

Tullastraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf

nicht bekannte Art und Weise die Fronteingangstür der Tulla Realschule und

flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An der Verglasung des

Gebäudeeingangs entstand ein Sachschaden von rund 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu

melden.

Mannheim-Oststadt: Vorfahrt missachtet – eine leicht verletzte Person – hoher Sachschaden

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 18

Uhr an der Kreuzung Karl-Ludwig-Straße/ Augustaanlage. Eine 65-Jährige

VW-Fahrerin nahm an der Kreuzung Karl-Ludwig-Straße Augustaanlage einer

22-jährigen Ford-Fahrerin, welche auf der Augustaanlage stadteinwärts unterwegs

war die Vorfahrt und kollidierte mit dieser. Die junge Frau wurde bei dem Unfall

leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide

Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beträgt rund 17.000 EUR.