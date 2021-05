Neckargemünd-Mückenloch: 80-Jähriger fährt in Autohaus – über 100.000 Euro Schaden

Neckargemünd (ots) – Am Dienstag gegen 10:15 Uhr kam ein 80-jähriger VW-Fahrer

mit seinem Auto aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf der Talstraße von

der Fahrbahn ab und fuhr in ein Autohaus. Hierbei beschädigte der 80-Jährige

sechs Autos und einen Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls schob er ein Auto

gegen den Verkaufsraum des Autohauses, sodass hierdurch die Scheibe sowie die

Fassade beschädigt wurden. Ein weiteres Auto schob der Mann durch ein

geschlossenes Rolltor der Werkstatt des Autohauses und beschädigte verschiedene

hochwertige Werkstatteinrichtungen. In der Werkstatthalle kommt er letztlich an

einem abgestellten Porsche zum Stehen. Unter den beschädigten Fahrzeugen befand

sich neben dem Porsche ein weiterer Luxuswagen der Marke Maserati. Verletzt

wurde der Mann bei dem Unfall nicht. Es entstand ein Sachschaden im

sechsstelligen Bereich.

Neckargemünd/Bammental/Wiesenbach/Heidelberg/Eppelheim/Südhessen/Bayern: Serienbetrug in Geldinstituten der Region; überregionaler Täter am Werk; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Neckargemünd/Bammental/Wiesenbach/Heidelberg/Eppelheim/Südhessen/Bayern (ots) –

Eine Serie von Betrügereien zum Nachteil von Banken zieht sich derzeit wie ein

roter Faden durch die Region.

Nachdem er bereits am Freitag, den 7. Mai bei zwei Banken in Heidelberg und

Eppelheim mithilfe gefälschter Dokumente 25.000.- Euro erbeutet hatte, schlug

der unbekannte Täter erneut zu und ergaunerte aufgrund derselben Masche am

Dienstagvormittag des 11. Mai in zwei Banken in Neckargemünd (Bahnhofstraße) und

Bammental (Hauptstraße) insgesamt 30.000.- Euro. In drei Banken in Neckargemünd

(Wiesenbacher Straße), Wiesenbach (Hauptstraße) und Neckarsteinach/Hessen

(Schönauer Straße) hatte er keinen Erfolg und zog ohne Beute von dannen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen

überregional agierenden Betrüger handeln, der in den zurückliegenden Wochen

bereits mehrfach in Bayern und Baden-Württemberg in ähnlicher Weise aufgetreten

ist.

Er wird wie folgt beschreiben: ca. 30-35 Jahre; ca. 180 cm; kräftige Statur;

Glatze, blonde Augenbrauen. Er trug bei der Tatausführung weiße Einmalhandschuhe

und fiel durch ein besonders freundliches Wesen und einen osteuropäischen Akzent

auf.

In bislang allen Fällen verließ der Täter die Banken ohne dass Hinweise über

seine Flucht vorliegen. Die Fahnder gehen davon aus, dass der Unbekannte

entweder selbst in einem Auto davonfuhr, das in unmittelbarer Bankennähe

abgestellt war, oder dass er in ein Fahrzeug zustieg, in dem ein Komplize auf

ihn wartete.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder dem Täter geben können, aber auch

etwas über dessen Flucht und/oder ein verdächtiges Fahrzeug wissen, das in

unmittelbarer bankennähe geparkt war, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Taschendieb in Einkaufsmarkt unterwegs

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gelegenheit macht Diebe – So geschehen am

Montag gegen 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße. Eine

74-jährige Supermarktkundin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und

sich nur für kurze Zeit und wenige Meter von ihrem Wagen entfernt. Diesen

unbeobachteten Moment nutzte ein Taschendieb sofort schamlos aus und entwendete

kurzerhand den in der Handtasche befindliche Geldbeutel der Frau. Den Diebstahl

ihrer Geldbörse bemerkte die 74-Jährige erst an der Kasse, als sie ihre Einkäufe

bezahlen wollte. Neben kleinere Mengen Bargeld befanden sich in der Geldbörse

auch persönliche Dokumente.

Die Polizei gibt zudem folgende Warnhinweise im Zusammenhang mit

Taschendiebstählen:

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie diese möglichst körpernah.

-Hängen oder stellen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden

nicht unbeaufsichtigt ab

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen Designer-Rucksack aus Auto

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte haben am Dienstag zwischen 8.15

und 8.30 Uhr in der Hauptstraße in Bammental eine Scheibe am Auto einer

38-Jährigen eingeschlagen und ihren Designer-Rucksack im Wert von 900 Euro

gestohlen. Darin befanden sich neben ihrem Personalausweis auch ihre EC-Karte,

die gesperrt wurde. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten in Meckesheim

unter Telefon 06226-1336.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz in Innenstadt aus

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 13-Jähriger und seine Spielzeugpistole

lösten am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Sinsheimer-Innenstadt

aus. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr eine Gruppe junger

Männer die in Bahnhofsstraße mit einer Pistole hantierten und alarmierte

daraufhin die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim suchten daraufhin sofort den Ort des

Geschehens aus und stellten in unmittelbarer Nähe drei Heranwachsende, die der

Beschreibung entsprachen. Da eine Gefahrensituation nicht auszuschließen war,

wurde das Trio zu Boden gesprochen und umgehend durchsucht. Die drei gaben

sofort an keine Waffe dabei zu haben, aber kurz zuvor mit anderen in Kontakt

gestanden zu haben, die mit Spielzeugpistolen „gespielt“ haben sollen. Gemeinsam

machte man sich auf die Suche und wurde nahe einem Schnellimbiss fündig. Bei

einem der dort angetroffenen Kinder fanden die Beamten eine Soft-Air-Pistole,

die sofort sichergestellt wurde. Beide mussten die Uniformierten zur Wache

begleiten und wurden anschließend von den unterrichteten Eltern abgeholt.

Waffenrechtliche Verstöße werden nun geprüft.

Ein erneutes Beispiel dafür, dass Spielzeug- oder Soft-Air-Pistolen nicht

(immer) von echten Waffen zu unterscheiden sind! Seitens der Polizei wird

eindrücklich davor gewarnt täuschend echte „Spielzeug-Waffen“ in der

Öffentlichkeit zu führen. Für unbeteiligte Dritte, sowie unter Umständen auch

für Einsatzkräfte, kann so schnell der Eindruck einer echten Schusswaffe

entstehen.

Angelbachtal-Michelfeld: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Angelbachtal-Michelfeld (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, kurz

nach halb acht Uhr, wurde ein 54-jähriger Rollerfahrer im Ortsteil Michelfeld

schwer verletzt.

Der Mann war mit seinem Zweirad auf der Wilhelmstraße in Richtung Eichtertsheim

unterwegs, als ein 27-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in Höhe der

Talstraße auf die Wilhelmstraße fuhr.

Der Rollerfahrer erkannte die Gefahr, konnte durch eine Ausweichbewegung zwar

eine Kollision noch verhindern, stürzte jedoch zu Boden. Dabei zog er sich

Prellungen am ganzen Körper und, wie später in einer Klinik diagnostiziert

wurde, eine Armfraktur zu.

Anzeige. Darüber hinaus war der Blick für den 27-Jährigen auf die Straße durch

ein Fahrzeug, das auf dem Gehweg geparkt war, erschwert. Der Halter dieses

Fahrzeuges wird ebenfalls angezeigt.

Der 54-Jährige wurde noch am Dienstagnachmittag aus der Klinik entlassen. Der

Sachschaden am Roller ist gering.