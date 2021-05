Unseriöse Angebote zur Dach- und Steinreinigung – Vorsicht bei Werbung an der Haustür oder im Briefkasten

Aktuelle Fälle aus den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale

Die Geschichte mit der übrig gebliebenen Zeit: Eine Firma bot an der Haustür die

Reinigung einer Hauseinfahrt an. Der Mitarbeiter gab vor, bei einem Auftrag in

der Nachbarschaft vorzeitig fertig geworden zu sein und noch Reinigungsmaterial

übrig zu haben. Die 30 Quadratmeter könnten deshalb besonders günstig für 350

Euro gereinigt werden. Der Hausbesitzer willigte ein, doch kurz nach Beginn der

Arbeit kamen ihm Zweifel. Auf seine Frage nach einer Visitenkarte wurde ihm

lediglich eine zerfledderte Reisegewerbekarte vorgezeigt – ausgestellt von einer

Behörde in Nordrhein-Westfalen. Der Verbraucher meldete sich bei der Polizei,

die einen Streifenwagen vorbeischickte. Nach erfolgter Personenkontrolle fuhren

die Männer mit ihren in Irland zugelassenen Transportern davon.

Das Angebot von Schwarzarbeit:

Mit einem Faltblatt in der Tageszeitung warb eine Firma für die Reinigung von

Einfahrten. Eine Verbraucherin kontaktierte sie telefonisch. Der Reiniger bot

an, die Arbeiten zu einem günstigeren Preis „schwarz“ zu verrichten und

versprach sieben Jahre Garantie. Da die Arbeiten schlecht ausgeführt waren,

wollte die Kundin die Arbeiten reklamieren. Da sie die Arbeiten ohne Rechnung in

Auftrag gegeben hatte, hatte sie sich die Möglichkeiten zur Reklamation

genommen. Schwarzarbeit ist illegal und kann Bußgelder nach sich ziehen. Mit

dieser Masche wehren dubiose Anbieter mögliche Ansprüche ab.

Das Problem mit der Rechnung:

Eine andere Hausbesitzerin fand einen Werbeflyer in ihrem Briefkasten und

beauftragte die Firma über die angegebene Mobilfunknummer. Die Arbeiter

veranstalteten eine Riesenschweinerei. Daher forderte die Verbraucherin die

Handwerker nach vier Stunden auf, die Arbeiten abzubrechen. Sie reklamierte die

Arbeitsweise der Männer telefonisch und verlangte eine Rechnung für die bisher

erbrachte Arbeit. Die Rechnung mit gefälschter Firmenadresse und ohne Steuer-

und Rechnungsnummer belief sich auf 2.000 Euro. Die Auftraggeberin reklamierte

telefonisch die fehlenden Angaben und den sittenwidrigen Preis. Die Firma zeigte

sich uneinsichtig. Erst als sie mit der Polizei drohte, erhielt sie eine neue

Rechnung mit einer anderen Firmenanschrift. An diese Adresse schickte sie ein

Widerspruchsschreiben per Einschreiben, das als unzustellbar zurückkam.

Eine andere Firma wollte eine bemooste Außenfläche in zwei bis drei Tagen zu

einem Preis von 3.600 Euro reinigen. Die Reinigung mit einem dieselbetriebenen

Apparat und die Versiegelung mit einer Gießkanne war nach fünf Stunden erledigt.

Der Arbeiter verlangte den vereinbarten Betrag in bar.

Zum Schutz vor dubiosen Angeboten geben Verbraucherzentrale und

Landeskriminalamt folgende Tipps:

Wenn Fremde klingeln, sollte eine Türsprechanlage genutzt oder

die Haustür nur mit einer Türsperre geöffnet werden.

werden. Es ist ratsam, sich zunächst eine Visitenkarte oder ein

Faltblatt mit Angaben wie Firmenname, Firmenanschrift und ggfs.

Internetadresse geben zu lassen. Die Angaben können dann in Ruhe

geprüft werden.

Handwerkern einzuholen und Angebote zu vergleichen.

hinzuziehen und ihn um Unterstützung bitten.

Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen, also

an der Haustür oder in einer Wohnung, abgeschlossen werden, können innerhalb von

14 Tagen widerrufen werden.

Sinnvoll ist eine schriftliche Vereinbarung darüber, dass die

geleistete Arbeit nicht bar bezahlt, sondern der Betrag nach

Erhalt einer Rechnung überwiesen wird.

Polizei unter der Notrufnummer 110 informiert werden.

Weitere Informationen zum Thema sind auf der Webseite der Verbraucherzentrale

unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/handwerker und bei der der Polizei

unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ zu

finden.

Beratung und Hilfen gibt es bei den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale und

in den Polizeipräsidien:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp/karte-beratungsorte

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Autoscheiben eingeschlagen – Zeugen gesucht

Klein-Winternheim (ots) – 18.05.2021, 06:17 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von bislang unbekannten Tätern in

der Pariser Straße und in der Straße Am Bandweidenweg in Klein-Winternheim, zwei

geparkte Pkw beschädigt. An den beiden Autos wurden zunächst die Seitenscheiben

der Fahrertür eingeschlagen. Hiernach wurde von den Tätern der Hebel zur Öffnung

der Motorhaube betätigt, um selbige zu öffnen. Bislang ist unklar mit welcher

Intension die Motorhaube geöffnet wurde, da dort keinerlei Veränderungen

festzustellen waren. Von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mainz

3 wurden die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert, allerdings

bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Lokal

Mainz (ots) – Montag, 17.05.2021, 20:20 Uhr bis Dienstag, 18.05.2021, 14:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Lokal in der

Martinsstraße eingebrochen. Sie hebelten einen Zigarettenautomaten auf und

entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Unfälle bei Aquaplaning

Rheinhessen (ots) – Auf regennasser Strecke geriet ein 21-jähriger PKW-Fahrer am

18.5.2021 gegen 18:42 Uhr auf der A 61 bei Worms ins Schleudern. Er kollidierte

mit seinem PKW mit der Mittelschutzplanke. An der Unfallstelle ging zu dieser

Zeit gerade ein Platzregen nieder und es bildete sich Aquaplaning. Der

21-Jährige blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca.

6.000 Euro. Das Auto war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein weiterer Unfall auf nasser Fahrbahn ereignete sich auf der A 61 bei Armsheim

gegen 19:20 Uhr. Auch dort geriet bei Aquaplaning ein 31-jähriger PKW-Fahrer ins

Schleudern und prallte dabei in die Mittelschutzplanke. Da sein beschädigter PKW

quer auf der Autobahn zum Stehen kam, musste die A 61 kurzzeitig gesperrt

werden. Der Mann verletzte sich durch den Unfall leicht an der Hand. An seinem

PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW musste

abgeschleppt werden.

Im Überholverbot Streifenwagen überholt

Rheinhessen/Gundheim (ots) – Trotz dem Überholverbot für LKW sowie PKW mit

Anhängern ließ es sich ein 33-jähriger PKW-Fahrer nicht nehmen, am 18.5.2021

gegen 10:25 Uhr auf der A 61 in Höhe Gundheim mit seinem Gespann aus PKW und

Anhänger einen Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu

überholen. Der 33-Jährige wurde anschließend von den Beamten auf der Tank- und

Rastanlage Wonnegau-West angehalten. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Verkehrsunfall auf der B9 mit 2 Leichtverletzten

Nackenheim (ots)

Am Dienstag, dem 18.05.2021, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Worms mit ihrem Pkw die B9 aus Richtung Mainz kommend, in Richtung Nierstein. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens hatte sich auf der rechten der beiden Fahrspuren ein Rückstau gebildet. Ca. 200 m bevor die B9 einspurig für jede Fahrtrichtung wird, wollte die Frau nicht warten, sondern suchte ihr Heil in einem Fahrstreifenwechsel nach links, um so ein paar Meter „gut zu machen“. Hierbei hatte sie jedoch den sich von hinten auf dieser linken Spur befindlichen Pkw des 62-jährigen Eimsheimers übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Frau wurde mit dem RTW in ein Mainzer Krankenhaus transportiert. Der Mann dagegen möchte sich in hausärztliche Behandlung begeben. An den Kfz. entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B9 war für ca. 35 Minuten voll gesperrt.