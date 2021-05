Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Dienstag drei Pkw-Aufbrüche gemeldet

worden. In der Kaisermühler Straße haben Unbekannte zwischen Freitag 14. Mai 14

Uhr und Montag 17. Mai 7:30 Uhr zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Beide Fahrzeuge

hatten Lackschäden an den Türen. Vermutlich wurden diese aufgehebelt. Aus den

Autos stahlen die Diebe einen Schlüssel, sowie 20 Euro Münzgeld, CDs, eine

Brille und mehrere Einkaufstüten. Ebenfalls am Dienstag zeigte eine 25-jährige

Frau einen Einbruch an einem Firmenfahrzeug an. Sie hatte den Opel Astra am

Freitag, 7. Mai gegen 18 Uhr in einer privaten Tiefgarage in der Kantstraße

abgestellt. Als Sie am Dienstag, 18. Mai gegen 11 Uhr zu dem Auto zurückkehrte,

stellte sie den Diebstahl fest. Aus dem Fahrzeug wurden Arbeitsunterlagen,

Protokolle, ein Zollstock, ein Klemmbrett, Visitenkarten und ein Hand-Lasergerät

entwendet. Aufbruchspuren waren nicht zu erkennen. Der Zugang zum Parkhaus ist

nur mit einem Schlüssel möglich. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden

Fällen um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Anhänger kippt um

Katzweiler (ots) – Zu einem Unfall ist es am Dienstagmittag in der Hauptstraße

gekommen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Traktor und einem Anhänger in

Katzweiler unterwegs. Den Kreisverkehr wollte er Richtung Hirschhorn verlassen.

Dabei kippte der Anhänger, der mit Kompost beladen war, um.

Nach ersten Feststellungen der Polizei war das Gespann nicht überladen. Die

Unfallursache steht aktuell nicht fest. Möglichweise kommen nicht angepasste

Geschwindigkeit oder ein technischer Defekt infrage.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Anhänger und am Fahrbahnbelag

in noch unbekannter Höhe. |mhm

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Der

Besitzer stellte sein Rad am Montagnachmittag um 14 Uhr in der Hackstraße ab. Er

kettete es mit einem Schloss an einem Fahrradständer an. Als er am

Dienstagmittag mit seinem Zweirad wegfahren wollte, stellte er fest, dass es

gestohlen worden war.

Das Rad der Marke Specialized Pitch hat einen gelb-blauen Aluminiumrahmen und

einen auffälligen blauen Sattel. Es hat einen Wert von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise auf dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

Taschendiebe machen sich an Rucksack zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Dienstag in der Mall zugelangt. Sie

bestahlen eine 74-Jährige während ihres Einkaufs. Die Frau hatte ihren

Geldbeutel in einem Rucksack verstaut. Den Dieben war es unbemerkt gelungen, das

Portemonnaie daraus zu stehlen – vermutlich während die Seniorin den Rucksack

auf dem Rücken trug. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 74-Jährige den

Verlust. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Polizei ermittelt und

bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr Personen

aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsversuch mit Wechselgeld

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter ist am Dienstag in zwei Läden mit

seinem Betrugsversuch gescheitert. Zunächst versuchte er gegen 15 Uhr sein Glück

in einem Laden in der Fackelstraße, ein paar Minuten später meldete ein Laden

aus der Riesenstraße die gleiche Masche. In beiden Läden versuchte der Mann

Kleinigkeiten mit einem 100 Euro-Schein zu bezahlen. Während des Bezahlvorgangs

verwickelte er die Verkäuferinnen in ein Gespräch um sie vom Wechselgeld

abzulenken. Anschließend versuchte er einen Teil vom Wechselgeld zu verstecken

und den Kauf rückgängig zu machen. So das er das herausgegebene Wechselgeld

sowie seine 100 Euro zurück zu bekäme. Als dies den Kassiererinnen auffiel,

verließ der Mann beides Mal den Laden und nahm nur seinen 100 Euro-Schein mit.

Durch die aufmerksamen Verkäuferinnen ist den beiden Läden kein Schaden

entstanden. |elz

Falsche Polizisten rufen an

Kaiserslautern (ots) – Auf das Geld ihrer Opfer haben es am Dienstag falsche

Polizisten abgesehen. Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und versuchten sich

das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Die Betrüger wollten ihnen

glaubhaft machen, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall gekommen war.

Sie erklärten, dass die Räuber festgenommen worden seien. Und, dass man bei

ihnen eine Liste mit dem Namen, auch dem des Angerufenen, gefunden habe. Einer

der Räuber sei noch auf freiem Fuß und flüchtig, so die angeblichen

Polizeibeamten. Der Angerufene und sein Vermögen könnten deshalb in Gefahr sein.

Die Geschichte der Betrüger war frei erfunden. Noch bevor der angebliche

Polizist sie zu Ende erzählen konnte, legten die Angerufenen auf. Sie erkannten

die Masche. Die Betrüger hatten bei ihnen keinen Erfolg.

Die Polizei warnt: Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon ihre Opfer

reinzulegen. Geben Sie deshalb keine persönlichen Daten von sich preis. Sagen

Sie nichts über Ihre Lebensverhältnisse und Ihr Vermögen. Die echte Polizei wird

Sie am Telefon nicht danach fragen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Und, übergeben Sie niemals Schmuck, Bargeld oder andere Wertsachen an Fremde!

Wenn Sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und informieren

Sie die echte Polizei. Suchen Sie sich die Rufnummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle heraus (https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche)

und wählen Sie selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie

könnten wieder bei den Betrügern landen. |erf

Kind soll zu Fremdem ins Auto einsteigen

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Montag in der Leipziger Straße

eine Achtjährige aufgefordert, in sein Auto einzusteigen. Der Fremde hielt mit

einem schwarzgrauen Wagen an einer Bushaltestelle. Aus dem Fahrzeug heraus

sprach er das Mädchen an. Die Achtjährige lief weg. Sie brachte sich bei

Freunden in Sicherheit. Was der Mann im Schilde führte ist nicht geklärt. Die

Polizei bittet um Hinweise: Wem ist am Montag, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr,

ein schwarzgraues Fahrzeug, möglicherweise ein Kleinbus, in der Leipziger Straße

aufgefallen. An dem Wagen waren Kaiserslauterer Kennzeichen montiert. Auf der

Heckscheibe des Fahrzeugs befand sich ein silbergrauer „Opel-Aufkleber“. Der

Fahrer war alleine im Wagen. Er sprach hochdeutsch und hat dunkelblonde, glatte

Haare. Der Mann trug eine Jacke in militärischen Tarnfarben. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf