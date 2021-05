Exhibitionist auf der Ladefläche,

Hofheim am Taunus, Im Langgewann, Königsteiner Straße, Dienstag, 18.05.2021, 15:00 Uhr

(jn)In Hofheim hat eine 43-jährige Frau am Dienstagnachmittag einen Mann gesehen, der sich ihr in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben soll. Gegen 15:00 Uhr war die Frau auf einem Feldweg im Bereich der Straße „Im Langgewann“ und der Königsteiner Straße unterwegs, als sie auf den Unbekannten aufmerksam wurde. Dieser saß auf der Ladefläche eines abgestellten, weißen Ford Transit mit offenen Türen und soll dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Kurz zuvor hatte sie den ca. 30 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunklem Teint und dunklen, kurzen Haaren noch am Steuer des Transporters gesehen. Sie setzte ihren Weg fort und alarmierte im Nachgang die Polizei, welche gegen 15:45 Uhr weder den Mann noch das Fahrzeug antreffen konnte.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei. Weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Aufsitzrasenmäher gestohlen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Samstag, 15.05.2021, 13:00 Uhr bis Dienstag, 18.05.2021, 17:15 Uhr

(jn)Auf einen Aufsitzrasenmäher hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Hofheim, Diedenbergen abgesehen. Den Spuren am Tatort in der Wildsachsener Straße zufolge zerschnitten die bislang unbekannten Täter den das Grundstück in Waldrandlage umgebenden Zaun und entwendeten im Anschluss den Rasenmäher der Marke „Honda“. Dieser soll einen Wert von etwa 3.500 haben. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Personen, die seit Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wildsachsener Straße in Diedenbergen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

Graffiti auf Garage gesprüht,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Montag, 17.05.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 18.05.2021, 07:30 Uhr

(jn)Auf rund 500 Euro dürften sich die Reinigungskosten für die Entfernung von Schmierereien belaufen, die in der Nacht zum Dienstag auf einer Schulgarage in Hochheim aufgetragen worden waren. Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr hatten unbekannte Täter die Garage der Heinrich-von-Brentano-Schule in der Massenheimer Landstraße mit mehreren Graffiti besprüht und einen entsprechenden Schaden verursacht. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Nun ermittelt die Flörsheimer Polizei und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren,

Schwalbach am Taunus, Westring, Dienstag, 18.05.2021, 16:45 Uhr

(jn)Polizisten aus Eschborn haben am Dienstagnachmittag einen 52-jährigen Autofahrer aus Eschborn kontrolliert, der erheblich alkoholisiert war und zudem einen augenscheinlich gefälschten Führerschein vorgezeigt hat. Um 16:45 Uhr überprüften die Beamten den Mann am Steuer seines Nissans im Westring in Schwalbach und stellten einen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille fest. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm zudem ein gefälschter ausländischer Führerschein aufgefunden. Nach einer Blutentnahme und der Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durfte er die Eschborner Wache wieder verlassen.

Zwei Frauen nach Unfall im Krankenhaus, Hattersheim am Main, Landesstraße 3011, Dienstag, 18.05.2021, 18:50 Uhr

(jn)Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Dienstagabend bei Hattersheim. Erkenntnisse an der Unfallstelle ergaben, dass eine 45-jährige Frau aus Hattersheim um 18:50 Uhr die L 3011 von der Mainzer Landstraße kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt befuhr. Auf Höhe der Auffahrt in Richtung Wiesbaden beabsichtigte die 45 Jahre alte Toyota-Fahrerin, nach links abzubiegen, wobei sie wohl einen entgegenkommenden Opel übersah. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der zwei Pkw, der zur Folge hatte, dass sowohl die Fahrerin des Toyotas als auch die 25-jährige Fahrerin des Opels verletzt wurden und in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mercedes beim Ausparken beschädigt und abgehauen, Flörsheim am Main, Prälat-Müller-Weg, Dienstag, 18.05.2021, 19:15 Uhr bis 19:50 Uhr

(jn)Am Dienstagabend ereignete sich in Flörsheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug – einen schwarzen Mercedes – um 19:15 Uhr im Prälat-Müller-Weg auf dem Parkplatz hinter der Goldbornhalle abgestellt. Als sie eine gute halbe Stunde später zurückkehrte, musste sie Beschädigungen an der Fahrzeugfront feststellen, die allem Anschein nach in den vergangenen Minuten im Rahmen eines Zusammenstoßes mit einem ausparkenden Pkw entstanden waren. Von diesem fehlte nun jede Spur.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.