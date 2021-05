Hoher Schaden bei Einbruch in Gartenhäuser, Limburg, Inselweg, 17.05.2021 bis 18.05.2021

(ho)In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben Einbrecher in der Schrebergartenkolonie auf der Schleuseninsel in Limburg einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer Parzelle auf der sich zwei Gartenhütten befinden. Beide Hütten wurden von den Tätern gewaltsam geöffnet, wobei die Diebe nur in einer davon fündig wurden. Hier stahlen Sie verschiedene Werkzeuge, eine Angelausrüstung und andere Wertsachen. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.