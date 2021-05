Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Mit geklautem Porsche verunglückt – Offenbach

(mm) Ein Porsche-Fahrer ist am Dienstagabend mit einem tags zuvor aus einer Tiefgarage geklauten weißen Porsche Taycan Turbo S mit Frankfurter Kennzeichen (wir berichteten) verunglückt. Der Fahrer war gegen 21.20 Uhr im Bereich der Hebestraße/Untere Grenzstraße gegen eine Lichtzeichenanlage gefahren und flüchtete anschließend zu Fuß. Zu dem Unfall soll es gekommen sein, weil eine Passantin die Untere Grenzstraße ordnungsgemäß bei Grün anzeigender Ampel überquerte. Da der Porsche-Fahrer seinerseits die rote Lichtzeichenanlage missachtet haben soll und infolge dessen einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin offensichtlich vermeiden wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. Während der Unfallaufnahme kam ein Jugendlicher zu den Beamten, den die unfallbeteiligte Passantin, die unverletzt blieb, als mutmaßlichen Porsche-Fahrer wiedererkannt haben will. Der 16-Jährige aus Offenbach wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den verunfallten Porsche stellten die Beamten zwecks Spurensuche sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugdiebstahls und der Unfallbeteiligung dauern an. Die Polizei bittet daher Zeugen, denen der weiße Porsche im Zeitraum von Montag, 17 Uhr (Diebstahl) bis Dienstag, 21.20 Uhr (Unfall), aufgefallen ist, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden. Ebenso werden Hinweise über den oder die Fahrer des Porsches entgegengenommen.

Wem gehören die Kleidungstücke und Werkzeuge? – Offenbach

(mm) Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Hehlerei wurden Anfang Mai bei einer Durchsuchung auf einem Gartengrundstück in Rumpenheim zum Teil original verpackte und etikettierte Kleidungstücke und Markenwerkzeuge von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Während ein Großteil der Kleidung aus einem Kellereinbruch in Offenbach Bieber stammen, ist bei den nachfolgenden aufgeführten Gegenständen die Herkunft nicht bekannt.

Auflistung der Gegenstände:

21 Hosen der Marke „Kenny S.“

17 Shirts und Blusen der Marke „Kenny S.“

1 Shirt der Marke „Ragwear“

1 Jogginghose der Marke „Conte United Inc.“

2 Hosen der Marke „Denny Rose“

2 Blusen der Marke „Denny Rose“

1 Longsleeve der Marke „French Connection“

2 Mäntel der Marke „French Connection“

1 Gürtel der Marke „Kenny S.“

1 Gürtel der Marke „Denny Rose“

18 Gürtel der Marke „Bernd Götz“

1 Werkzeugkoffer der Marke Bosch mit der Aufschrift „K+P

Elektro“ inklusive Akkuschrauber „Bosch Professional“ mit einem

12 Volt- Akku sowie ein 12 Volt-Ladegerät und zwei Ersatz-Akkus

(12 und 18 Volt)

Elektro“ inklusive Akkuschrauber „Bosch Professional“ mit einem 12 Volt- Akku sowie ein 12 Volt-Ladegerät und zwei Ersatz-Akkus (12 und 18 Volt) 1 Werkzeugkoffer der Marke Bosch inklusive einem FeinmechanikerQuelle: PP SOH

Schraubstock, vier Feinmechaniker Schraubendreher und einer

Esra RDS 80-Lötstation

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe in der Schumannstraße 161 – 163 in Offenbach bitten daher die Geschädigten, sich auf der Telefonnummer 069 8098-5938 oder -5922 in der Zeit von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, zu melden.

Täter besprühten Grabsteine – Heusenstamm

(aa) Unbekannte haben am Wochenende auf dem Jüdischen Friedhof in der Jahnstraße Grabsteine mit roter und weißer Farbe besprüht. Zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 14 Uhr, gelangten die Täter auf die durch eine Mauer und ein verschlossenes Tor umfriedete Begräbnisstätte. Es wurden zwölf Grabsteine mit Hakenkreuzen, NS-Schriftzügen sowie Schimpfworten beschmiert. Die Ermittlungen laufen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti sowie Hausfriedensbruch. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Portemonnaie geraubt – Rödermark

(mm) Ein etwa 1,60 Meter großer Junge (12-14 Jahre) mit schwarzen Haaren und dunkler Bekleidung hat am Dienstagmittag einem Senior an der Haustür das Portemonnaie geraubt. Der unbekannte kräftige Junge hatte gegen 14 Uhr wie bereits des Öfteren bei dem Senior in der Bahnhofstraße (40er-Hausnummern) in Urberach geklingelt und um eine Geldspende gebeten. Da der Junge diesmal kein Geld bekam, entriss er dem Rentner das Portemonnaie und rannte davon. Eine Zeugin und ein 10-jähriger Junge nahmen die Verfolgung auf und stellten den Flüchtigen nach einigen Metern. Allerdings setzte sich der „junge Mann“ zu Wehr. Er biss der Frau in die rechte Hand und trat dem 10-Jährigen auf den Fuß. Anschließend lief der Täter davon, ließ aber den Geldbeutel samt Inhalt zurück. Zeugen, die Hinweise auf den jungen Täter geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Seniorenpaar wurde überfallen – Kripo bittet um Hinweise – Wächtersbach

(aa) Nach einem Raubüberfall auf ein Seniorenpaar am Mittwochvormittag in der Sudetenstraße fahndet die Polizei nach drei Tätern. Bei der Suche nach dem Trio, einer 40 bis 50 Jahre alten Frau und der Komplizen, war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen bat gegen 10.20 Uhr die etwa 1,65 Meter große Täterin an der Tür des Einfamilienhauses um ein Glas Wasser. Als die Geschädigten in die Küche gingen, drangen plötzlich die Unbekannte und ihre Mittäter ins Haus ein und fesselten das Paar. Nach dem Durchsuchen der Zimmer flüchteten die Räuber. Sie erbeuteten Geld, ein Telefon und Schlüssel. Das Seniorenpaar erlitt einen Schock. Die Räuberin hatte grau melierte längere Haare und eine bunte Tasche mit Holzbügel dabei. Der etwa gleichaltrige Mittäter war ebenfalls etwa 1,65 Meter groß, kräftig und hatte graue Haare. Er war schwarz gekleidet. Der andere Mann war etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte eine dunkle Strickmütze auf und trug Bluejeans sowie einen grau/blauen Kapuzenpullover. Alle hatten einen Mund-Nasen-Schutz auf. Die Kripo Gelnhausen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Zeugensuche: Lastkraftwagen fuhr einfach weiter – Autobahn 45 / Hanau und Langenselbold

(fg) Kurz nach 13 Uhr meldete sich am Dienstag der Fahrer eines VW Transporters bei der Polizeiautobahnstation und teilte eine Verkehrsunfallflucht mit. Er sei zwischen dem Autobahnkreuz Hanau und dem Langenselbolder Dreieck auf der linken der vier Fahrspuren gefahren. Ein rechts vor ihm befindlicher Lastkraftwagen sei dann unvermittelt auf seine Spur gewechselt. Er musste dann weiter nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Lastkraftwagen zu vermeiden. Hierbei touchierte der Transporter des 36 Jahre alten Lenkers aus Gelnhausen die Mittelleitplanke, wodurch ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten nun Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem silbernen Kombi geben? – Hanau

(tl) Zu einer Unfallflucht mit etwa 800 Euro Sachschaden kam es am Montagvormittag in der Geleitstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes (60er Hausnummern). Eine 75-jährige Frau wollte dort gegen 11 Uhr mit ihrem roten Citroen mit OF-Kennzeichen rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Ein neben ihr stehendes Fahrzeug parkte ebenfalls rückwärts aus. Hierbei soll es sich um einen silberfarbenen Kombi gehandelt haben, zu dem lediglich bekannt ist, dass er im Mittelblock des Kennzeichens die Buchstaben „EE“ aufwies. Als die Seniorin bereits anhielt, fuhr der Kombi weiter rückwärts. Trotz Hupen reagierte der Kombi-Fahrer nicht und fuhr weiter rückwärts bis er an den stehenden Citroen stieß und diesen vorne links beschädigte. Der Kombi dürfte demnach hinten rechts einen Schaden davongetragen haben. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher davon. Die Polizei in Großauheim bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Fahndung nach Raub auf Bankfiliale – Gelnhausen

(fg) Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale am Dienstagnachmittag in der Barbarossastraße fahndet die Polizei derzeit nach einem bislang unbekannten Mann. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter kurz vor 16 Uhr die Räumlichkeiten der Bank und forderte eine Angestellte unter Vorhalt einer Waffe dazu auf, Geld auszuhändigen. Nach erfolgter Geldübergabe flüchtete er. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei sucht nun nach einem 20 bis 30 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann. Er hatte blondes/hellbraunes Haar und trug zur Tatzeit eine weiße Basecap sowie eine beige Jacke. Seine Beute verstaute der Unbekannte in einer mitgeführten gelben Stofftasche. Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine anschließende Flucht geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei zu melden.

Seniorin fiel auf Zetteltrick herein – Großkrotzenburg

(mm) Eine Seniorin aus der Schubertstraße (einstellige Hausnummer) ist am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, Opfer eines Zetteltrickdiebstahls geworden. Zwei Frauen hatten an der Wohnungstür der Rentnerin geklingelt und mit dem Vorwand eine Nachricht für einen Nachbarn zu hinterlassen, um einen Zettel gebeten. Die unbekannten Frauen, von denen eine korpulent, etwa 1,60 Meter groß, zirka 50 Jahre alt war und ein buntes Kleid trug sowie ihre 1,70 Meter große, zirka 40 Jahre alte Komplizin, hatten sich damit Zutritt in die Wohnung verschafft. Weiterhin lenkten sie die betagte Frau mit einem langen Schal, den sie um die Hände gewickelt hatten und mit einem Glockengeläut ab. Die offensichtlich überforderte Rentnerin bemerkte erst nachdem das Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, dass Geld und Silbergegenstände gestohlen wurden. Hinweise auf die Täterinnen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.