Unfälle mit Personenschaden auf der BAB 4 bei regennasser Fahrbahn Autobahn 4 – Kirchheim / Gerstungen

Mit einsetzenden Regenschauern ereigneten sich am frühen Dienstagnachmittag gleich zwei Verkehrsunfälle mit je einer leicht verletzten Person auf der BAB 4, Fahrtrichtung Osten.

Gegen 13:00 Uhr geriet zunächst der PKW einer 22-jährigen Frau, kurz hinter dem Kirchheimer Dreieck, auf der linken von drei Fahrspuren aus derzeit nicht bekannten Gründen ins Schleudern und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Kollision mit der dortigen Schutzplanke wurde ihr Fahrzeug nach links abgeleitet, prallte gegen die Betongleitwand der Mittelbankette und kam schließlich auf der linken Fahrspur in seine Endposition. Ein mitreisendes Kleinkind wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Durch die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen mussten alle drei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur geleitet. Neben zwei Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Im weiteren Verlauf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen (Thüringen), ereignete sich gegen 13:25 Uhr ein Unfall mit ähnlichem Hergang. Bei Starkregen geriet der VW Polo einer 25-Jährigen auf der rechten von zwei Fahrspuren ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Anprall gegen die Betongleitwand wurde das Fahrzeug nach rechts abgeleitet und kam auf dem Standstreifen in seine Endposition.

Die Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Durch die Unfallgeschehen kam es beiderorts zu mehreren Kilometern Rückstau.

Einbruch in Firmengelände – Katalysator gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (17.05.) einen Katalysator von einem Firmengelände in der Konrad-Zuse-Straße. Die Täter überwanden einen Zaun und demontierten die Abgasanlage von einem Mercedes Sprinter. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug von Lkw gestohlen

Heringen (Werra) – Zwischen Samstagmorgen (15.05.) und Montagmorgen (17.05.) stahlen Unbekannte in der Industriestraße verschiedene Werkzeuge von einem Firmengelände. Die Täter öffneten dazu die Plane eines Lkws und brachen die Aufbewahrungskisten für Werkzeuge auf. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schaukeln gestohlen

Bebra/Weiterrode – Zwischen Mittwoch (12.05.) und Donnerstag (13.05.) stahlen Unbekannte von dem Spielplatz eines Feuerwehrgebäudes in der Freiherr-vom-Stein-Straße drei Nestschaukeln. Die Täter demontierten die Schaukeln im Wert von circa 1.500 Euro und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Montag (17.05.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße „Am Markt“ ein. Die Täter stiegen vermutlich durch ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gegen geparktes Auto gestoßen und geflüchtet

Lauterbach – Am Samstag (15.05.) parkte eine Fahrerin ihren Kia, gegen 11:45 Uhr, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes „An der Gall“. Als die Dame gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an Kotflügel und Stoßstange streifenartige Beschädigungen mit Lackabsplitterung. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Schotten-Wingershausen – Am Freitag (14.05.) parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Auto am Straßenrand in der Rangstraße. Gegen 17 Uhr fuhr ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer den Pkw-Außenspiegel auf der Fahrerseite ab und entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg-Braach- Am Montag (17.05.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim mit seinem Audi, gegen 19:20 Uhr, die Landstraße 3208 aus Richtung Alh.-Baumbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Einige Meter nach Ortsausgang von Alh.- Baumbach kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige wurde leichtverletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 900 Euro.

Verkehrsunfall

Bebra- Am Montagvormittag (17.05.) befuhr ein Pkw-Fahrer aus Morschen mit seinem VW-Kombi sowie ein weiter Pkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Audi-Kombi, gegen 10:50 Uhr, die Bundesstraße 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra. In Höhe eines Parkplatzes wollte der Morschner nach links abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Der Mann aus Ludwigsau erkannte dies und fuhr ebenfalls mit verminderter Geschwindigkeit auf der rechten Spur weiter. Plötzlich zog der Kombi-Fahrer auf die rechte Fahrspur und wollte dort in den Wald abbiegen. Der herannahende Ludwigsauer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw aus Ludwigsau nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten beschädigte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.750 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.