Nicht bezahlt – Ladendetektiv erwischt Mädchentrio

Darmstadt (ots) – Eine vollgestopfte Einkaufstüte mit Bekleidung im Wert von rund 190 Euro, wollten drei Jugendliche ohne zu bezahlen mitnehmen. In der Tiefgarage des Warenhauses im Luisencenter, wurde am Dienstagnachmittag (18.05.) das Trio vom Ladendetektiv gestellt.

Zwei der drei Mädchen konnten wegrennen, während ihre 14-jährige Freundin vom Detektiv festgehalten wurde. Das um sich schlagende Mädchen verletzte dabei den Ladendetektiv und sich selbst. Nach der Anzeigenaufnahme auf dem 1. Polizeirevier wurde sie von ihrem Vater abgeholt. Wegen räuberischen Diebstahls sind zwischenzeitlich auch Anzeigen gegen die mittlerweile namentlich bekannten zwei Freundinnen erstattet worden.

Darmstadt-Dieburg

Duo nach Einbruch in Kompostierungsanlage festgenommen

Groß-Umstadt (ots) – Polizeistreifen haben am Dienstagabend (18.05.) zwei Männer auf frischer Tat festgenommen. Die beiden 24 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen hatten eine Kompostierungsanlage im Stadtteil Semd im Visier gehabt. Gegen 19.15 Uhr gelangte das Duo über den Zaun auf das Anwesen in der Debugger Straße und begaben sich zu einem dortigen Container, den sie durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie es vermutlich auf dort gelagerten Elektroschrott abgesehen. Zeugen bemerkten die beiden Eindringlinge und alarmierten die Polizeistation in Dieburg.

Bei Eintreffen der sofort herbeigeeilten ließen die 24- und 28-Jährigen von ihrem Vorhaben ab und wollten ohne Beute flüchten. Ein Tatverdächtiger wurde in einem angrenzenden Feld ausgemacht und festgenommen. Bei seinem mutmaßlichen Komplizen klickten nach einer kurzen Fahndung in Tatortnähe ebenfalls die Handschellen. Beide Männer mussten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

Drei Stromverteiler von Baustelle gestohlen

Griesheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (18.05.) haben bislang noch unbekannte Täter insgesamt drei Stromverteiler von einer Baustelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße entwendet. Zwischen 18 Uhr am Montag und 7 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen der Baustelle. Mit ihrer Beute, deren Gesamtwert auf rund 2.500 Euro geschätzt wird, suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizei in Griesheim zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt (ots) – Am Sonntag, den 16.05.2021 kam es zwischen 18:00 Uhr und 23:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Riedeselstraße in Darmstadt. Hierbei streifte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am linken Straßenrand geparkten dunklen BMW. Der Sachschaden des BMW wird von der Polizei auf ca. 3.000 EUR geschätzt.

Es gibt keine Hinweise auf den Unfallverursacher, der sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können. Zeugen können sich an das 1. Polizeirevier in Darmstadt oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Groß Gerau

Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte/Ordnungshüter warnen

Kelsterbach (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Dienstag (18.05) wurden im Laufe des Tages 14 Bürgerinnen und Bürger durch falsche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Der Anrufer, ein angeblicher Polizeibeamter Bergmann von der Kriminalpolizei Frankfurt oder wahlweise auch von der Polizeistation Kelsterbach, hatte vorgegaukelt, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. In vielen Fällen erschien auf dem Telefondisplay der Angerufenen die Telefonnummer einer Nebenstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt (069/755-…)

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Kreis Bergstraße

Unfallflucht in Lindenfels

Lindenfels (ots) – Am Dienstag, den 18.05.2021 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kappstraße in Lindenfels. Hierbei wurde ein Gartenzaun von einem bislang unbekannten KFZ beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Zaun beträgt ca. 2.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 – 0 in Verbindung zu setzen.

Angst verbreitet durch Schockanrufe

Südhessen/Lautertal (ots) – Mit der Angst einer 80-Jährigen aus dem Lautertal haben Betrüger 18.000 Euro erbeuten können. Am Dienstagnachmittag (18.05.) klingelte das Telefon bei der alten Dame. Ihre Tochter sei in einem schweren Unfall verwickelt, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Für die Schadensbegleichung müssten etwa 20.000 Euro bezahlt werden, so hat es ein Mann am Telefon geschildert, der sich als Polizist ausgab. Vor lauter Sorge und Angst war die Seniorin bereit, Geld zu zahlen.

Die 18.000 Euro wurden von einer 25 bis 30 Jahre alten Frau, die etwa 1,60 Meter groß, ist abgeholt. Erst nachdem das Geld bezahlt war, kamen Zweifel auf und die örtliche Polizei wurde eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt war die Geldabholerin schon über alle Berge.

Warnung der Polizei:

Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen an der Bergstraße, im Odenwald, in Darmstadt und Umgebung sowie im Kreis Groß-Gerau angerufen und mit deren Ängste gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Odenwaldkreis

Geld aus Auto gestohlen – Ertappter Dieb rennt weg

Breuberg (ots) – Weil ein 20 bis 30 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren und einer schwarzen Jacke sowie Jeanshosen am frühen Mittwoch 18.05.21 dabei erwischt wurde, wie er Geld aus einem weißen Audi in der Talstraße gestohlen hat, sucht jetzt die Polizei nach ihm.

Der junge Mann machte sich um kurz nach 1 Uhr in dem Auto zu schaffen und rannte mit dem Geld in nördlicher Richtung, Zubringer auf die Bundesstraße 426, weg. Wer Hinweise zu dem Fall und dem Gesuchten geben kann, meldet sich bitte in Erbach beim Kommissariat 21/ 22. Telefon: 06062 / 953-0.

Kriminelle steigen in Baustoffhandel ein

Michelstadt (ots) – Um kurz nach Mitternacht wurde am Mittwoch 19.05.21 der Einbruchsalarm in einem Baustoffhandel im Kutschenweg ausgelöst. Mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund rückte die Polizei an, um das Objekt abzusuchen. Die Einbrecher waren da aber schon über alle Berge. Wie sich herausstellte, sind die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und im Weiteren in Büros und im Verkaufsraum gelangt. Schränke und Schubladen wurden geöffnet und durchwühlt.

Ob was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Wer Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 069062 / 953-0

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Erbach Odw. (ots) – Am Mittwoch (18.05.) zwischen 14.00 und 14.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Hyundai i10, der in der Werner-von-Siemens-Straße in einer Parkbucht neben der Fahrbahn abgestellt war. Etwa 1500EUR wird der Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an beiden rechten Fahrzeugtüren beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

Zivilfahnder führen Schwerpunktkontrollen durch

Bad König/Höchst (ots) – Ein Duzend Fahrzeuge und 29 Personen wurden am Dienstag (18.05.) von Rauschgiftfahndern (K 34), Beamten des Kommissariats 41 und der Hessischen Bereitschaftspolizei in Bad König und Höchst kontrolliert. Der Fokus lag schwerpunktmäßig auf mögliche Drogendelikte, Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Zweiräderdiebstählen.

Im Zuge dessen kontrollierten die Fahnder zwischen 14 Uhr und 19 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad König und Zell einen 21 Jahre alten Hyundaifahrer, der positiv auf Drogen reagierte. Die Ursache könnte darin liegen, dass er am Vorabend zwei Joints geraucht hatte. Inwieweit er deswegen seinen Führerschein abgeben muss, wird sich im Laufe der Ermittlungen zeigen. Weil ein 22-Jähriger nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für einen 50 km/h schnellen Roller besitzt, wurde Anzeige gegen ihn und dem Halter des Zweirades erstattet. Die Kontrolle wurde gegen 15.30 Uhr in Bad König, in Höhe der Anhaltebucht, vor dem Bahnübergang, durchgeführt.

Die Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, von Sachbeschädigungen und Diebstählen werden auch in Zukunft durchgeführt werden. Weitere Einsätze folgen.

