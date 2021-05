Sachbeschädigungen an Grillplatz

Borken-Kleinenglis (ots) – 07.05.2021 bis 10.05.2021 – Mehrere Sachbeschädigungen an dem Grillplatz im Hundsbachweg verübten unbekannte Täter am vorletzten Wochenende. Die Täter beschädigten die Tür des Toilettenhäuschens, mehrere Dachziegel an der Grillüberdachung und fünf Meter der Umzäunung. Zudem sprühten die Täter das Wort “CHOPPA” an eine Hauswand. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Musikinstrumente aus Schulgebäude gestohlen

Borken (ots) – 12.05.2021, 09:45 Uhr bis 17.05.2021, 08:15 Uhr – In der Zeit vom vergangenen Mittwoch bis gestern Morgen brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Geysostraße ein und entwendeten dort Musikinstrumente und Technik im Wert von über 2.500 Euro.

Die Täter betraten das offene Schulgelände und begaben sich von dort zu einem Schulgebäude, wo sie die Eingangstür mit einem unbekannten Werkzeug öffneten. Im Keller des Schulgebäudes entwendeten sie aus zwei Schulräumen folgende Musikinstrumente: zwei elektrische Gitarren, eine Westerngitarre, drei Gitarrengurte, einen elektrischen Bass sowie drei elektrische Gitarrenverstärker.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

