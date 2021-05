Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbruch in Bäckerei und Metzgerei – Würstchen und Messer gestohlen

Kaufungen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag 18.05.2021 in Kaufungen in eine Bäckerei und anschließend in das angrenzende Fleischereifachgeschäft eingebrochen. Dort stahlen die Täter Würstchen, Fleischermesser und eine geringe Menge Wechselgeld. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche in der Leipziger Straße, nahe “Am Haferbach”, eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die unbekannten Einbrecher zunächst gewaltsam eine Nebeneingangstür der Bäckerei geöffnet und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen des Geschäfts, das derzeit eine Baustelle ist, gingen aber nach bisherigem Kenntnisstand leer aus.

Anschließend brachen die Täter die Verbindungstür zur Metzgerei auf, wo sie neben dem Geld einige Würstchen und drei Fleischermesser erbeuteten. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:15 Uhr, eingrenzen. Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Taschendiebstähle in Discountern – Polizei gibt Tipps zum Schutz

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – In den vergangenen Monaten verzeichnete die Kasseler Polizei einen Anstieg von Taschendiebstählen, die sich vorwiegend in Discountern oder Supermärkten abspielten und bei denen in erster Linie Seniorinnen und Senioren die Opfer wurden. In rund einem Drittel der Fälle wurde dann nach dem Diebstahl die erbeutete EC-Karte der Bestohlenen von den Tätern für weitere Straftaten verwendet oder dies zumindest versucht.

Im letzten Jahr noch waren Taschendiebstähle in unserer Region vergleichsweise selten und die Zahlen in ganz Nordhessen mit 349 (Stadt Kassel: 232, Landkreis Kassel: 37) auf einem langjährigen Tiefststand – im März und April dieses Jahres war jedoch nun ein vermehrtes Aufkommen an Fällen, insbesondere im Stadtgebiet Kassel, zu verzeichnen. Da es am Montag in Wolfhagen nun abermals zu einem solchen Taschendiebstahl kam, bei dem eine hochbetagte Frau in einem Discounter bestohlen worden war, möchte die Kasseler Polizei dies zum Anlass nehmen, vor diesem altbekannten Phänomen zu warnen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben zu geben.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Serie in Kassel endete im April – Neuer Fall in Wolfhagen

Wie die für Taschendiebstähle zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe 2 der Kasseler Polizei berichten, spielten sich die Taten vom März und April vorwiegend in Discountern in den nördlichen Stadtteilen Kassels und zur Mittagszeit ab. Seit der letzten Aprilwoche blieben weitere Taschendiebstähle jedoch aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine oder mehrere, möglicherweise überörtlich agierende Tätergruppen für die über 30 angezeigten Diebstähle verantwortlich gewesen seien könnten. Die umfangreichen Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit an.

Am Montag kam es nun zu einem gleichgelagerten Fall in Wolfhagen, bei dem gegen 11 Uhr eine 92 Jahre alte Frau in einem Discounter in der Lynkerstraße bestohlen wurde. Unbekannte hatten der hochbetagten Seniorin aus dem Rollator die Geldbörse geklaut, ohne dass das Opfer die Täter bemerkt hatte. Anschließend nutzten die Diebe die gestohlene EC-Karte der Frau, um gegen 11:30 Uhr, am Geldautomaten in der Wilhelmsstraße Geld vom Konto der Seniorin abzuheben.

Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen derzeit an. Wer Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05692 – 98290 bei der Polizei in Wolfhagen.

