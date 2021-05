Streit in Mehrfamilienhaus endet mit Schnittverletzung

Kassel-Nord (ots) – Ein Streit zwischen Bewohnern eines Mehrparteienhauses am Holländischen Platz in Kassel endete am gestrigen Dienstagabend für einen 31-jährigen Mann mit einer leichten Schnittverletzung an der Hand. Er hatte sich zuvor bei einem Nachbarn über zu laute Musik beschwert, woraufhin es im weiteren Verlauf zu einer gegenseitigen Körperverletzung und dem Angriff mit dem Messer gekommen sein soll. Den 31-Jährigen brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Mehrere Meldungen von Passanten waren gegen 20 Uhr wegen einer Ansammlung von etwa 100 Personen und einer handfesten Auseinandersetzung vor dem Mehrparteienhaus über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Zahlreiche Streifen waren daraufhin zum Holländischen Platz geeilt und konnten die aufgeheizte Situation schnell beruhigen. Wie sich dann bei den Befragungen herausstellte, war zuvor ein Streit wegen einer Ruhestörung zwischen Bewohnern im Flur des Hauses eskaliert, der sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagert hatte.

Der 31-Jährige hatte nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem 22-jährigen Nachbarn geklingelt und sich in der gemeinsamen bulgarischen Landessprache bei ihm und einem zu Besuch anwesenden Angehörigen über zu laut aufgedrehte Musik beschwert. Bei dem darauffolgenden Streit sei der 22-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Sein bislang nicht identifizierte Angehöriger soll schließlich ein Messer gezückt und den 31 Jahre alten Bewohner damit an der Hand verletzt haben. Anschließend ergriff er die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

50-Jähriger rennt vor Polizei davon

Kassel-Nordstadt (ots) – Allem Anschein nach weil er mehrere Behältnisse mit Drogen dabei hatte, ist ein 50-Jähriger am Montagmittag 17.05.2021 während einer Kontrolle durch die Polizei in der Nordstadt davongerannt. Sogar seiner Jacke entledigte er sich bei der kurzen Flucht, vermutlich um schneller zu entkommen. Allerdings vergeblich, denn nach nur 300 Metern konnten die Zivilfahnder den Mann einholen und festnehmen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Die Zivilstreife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen hatte den 50-Jährigen gegen 13 Uhr in der Bunsenstraße beobachtet und wollte ihn wegen seines verdächtigen Verhaltens kontrollieren. Nachdem er gegenüber den Beamten angegeben hatte, keinen Ausweis dabeizuhaben und ihnen falsche Personalien nannte, nahm er plötzlich die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Universitätsgelände.

Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und bereiteten seiner Flucht ein schnelles Ende. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie rund 8 Gramm Amphetamine, zwei Plomben Kokain sowie eine kleine Menge Marihuana in den Hosentaschen des Mannes und stellten die Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, dauern an.

