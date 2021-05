Polizei Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Um 05:25 Uhr befuhr heute früh ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3245 zwischen Langenhain und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das in der Gemarkung von Gut Laudenbach auf die Landstraße lief. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

(ots) – Um 04:05 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Sprinter die B27 aus Fahrtrichtung Reichensachsen kommend in Fahrtrichtung Oetmannshausen. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Sprinter entstand Sachschaden.

(ots) – Mit einem Fuchs kollidierte dagegen ein 32-Jähriger aus Eschwege, der letzte Nacht, um 02:32 Uhr, mit einem Sprinter die Friemer Straße in Waldkappel befuhr. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

