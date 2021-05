Eschwege-Innenstadt (ots) – Am Dienstagabend 18.05.2021 um 21:48 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es in der „Stad“ zu einer Schlägerei zwischen 2 Männern kommen würde. Die alarmierte Streife konnte im Bereich „Woolworth“ zwei Männer antreffen. Wie sich herausstellte, hatte zuvor ein 48-Jähriger in der Nikolaigasse von einem Pizza-Lieferfahrzeug den Fahrzeugschlüssel abgezogen und eingesteckt, da bei dem offenstehenden Fahrzeug der Motor lief.

Den Schlüssel warf der 48-Jährige anschließend in einen Briefkasten einer benachbarten Bank. Der ebenfalls 48-Jährige Ausfahrer bemerkte dies und verfolgte den „vermeintlichen Schlüsseldieb“.

In der Innenstadt kam es dann zu der Auseinandersetzung bei welcher der 48-Jährige Lieferdienstfahrer mehrfach durch den Tatverdächtigen in den Bauch geschlagen und zudem beleidigt wurde.

Weiterhin wurde er mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmutzt. Gegen den Tatverdächtigen wurden durch den Geschädigten entsprechende Anzeigen erstattet.

