Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Lambrecht: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Lambrecht (ots) – Bei einer Personenkontrolle am 17.05.2021 gegen 13:15 Uhr in der Fabrikstraße in Lambrecht bemerkten die Beamten bei einem 49-jährigen Fahrradfahrer starken Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,8 Promille. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Ebertsheim: Betrug durch angeblichen Gerichtsvollzieher

Ebertsheim (ots) – Am Freitag, 14.05.2021, gegen 10:00 Uhr erhielt ein 61-jähriger Mann aus Ebertsheim einen Anruf von einer männlichen Person, die sich als Gerichtsvollzieher vorstellte. Der Anrufer erklärte, der 61-jährige habe Schulden und man könne die Sache außergerichtlich begleichen. Dazu müsse der Angerufene einen Betrag von 300 Euro über Western Union auf ein Konto überweisen. Die Überweisung erfolgte, obwohl sich der Angerufene keinerlei Schuld bewusst war; erst im Nachhinein kam dem 61-jährigen die Sache verdächtig vor und er stellte eigene Nachforschungen beim Amtsgericht Grünstadt an. Hier erfuhr er, dass ein Gerichtsvollzieher mit dem Namen, den der unbekannte Anrufer angab, tatsächlich hier gearbeitet hat, sich allerdings bereits seit einem Jahr in Pension befindet. Auf Anraten des Gerichts erstattete der Geschädigte daraufhin eine Strafanzeige wegen Betrugs bei der Polizei. Die Ermittlungen zum Täter dauern an; die Polizeiinspektion Grünstadt weist ausdrücklich darauf hin, dass ein echter Gerichtsvollzieher nicht zu einer Überweisungen per Western Union auffordert.

Wattenheim: Vollsperrung der A 6 nach Verkehrsunfall

