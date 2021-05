Haßloch: Pfingstferienprogramm 2021 im Blaubär – Anmeldungen ab sofort möglich

Haßloch – Vom 25. Mai bis 02. Juni 2021 sind in Rheinland-Pfalz Pfingstferien. Vor dem Hintergrund des Perspektivplans der Landesregierung, der verschiedene Lockerungsschritte vorsieht, ist es dem Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär möglich, während der Pfingstferien ein Ferienprogramm anzubieten.

Vom 26.05. bis 28.05. wird an drei Tagen die beliebte Halbtagesbetreuung „Holiday im Blaubär“ für Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren angeboten. Der Tag beginnt jeweils um 09:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück und endet gegen 14:00 Uhr. Auf dem Programm steht jede Menge Abwechslung. Angesichts der aktuellen Verordnung ist für die Durchführung des Angebots ein aktueller Schnelltest erforderlich. Das Blaubär-Team ist geschult, hat entsprechende Tests vor Ort und wird diese zu Tagesbeginn durchführen. Eine Anmeldung für „Holiday im Blaubär“ ist erforderlich. Das Blaubär-Team ist telefonisch unter 06324/935-460 oder per Mail an blaubaer@hassloch.de zu erreichen. Der Kostenbeitrag pro Tag beträgt 10,00 Euro.

Ein weiteres Pfingstferienangebot wird in Kooperation mit dem 1. JJJKC Haßloch durchgeführt. Der Verein bietet am 31.05. zwischen 10:00 und 12:30 Uhr einen Workshop im Bereich Selbstverteidigung und Selbstbehauptung an. Unter Anleitung von erfahrenen Trainern des 1.JJJKC Haßloch werden bei Spiel, Sport und Spaß verschiedene Übungen gezeigt und ausprobiert. Der Workshop soll im Freien am Vereinsheim des Judo-Clubs stattfinden und richtet sich an Kinder ab 7 Jahren. Der Kostenbeitrag liegt bei 7,00 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und über den Blaubär möglich. Das Blaubär-Team ist telefonisch unter 06324/935-460 oder per Mail an blaubaer@hassloch.de zu erreichen.