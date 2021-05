Neustadt: Oberbürgermeister stellt rollendes Testzentrum vor

Neustadt an der Weinstraße – In Neustadt an der Weinstraße hat Oberbürgermeister Marc Weigel heute, Dienstag, 18. Mai 2021, einen Schnelltest-Bus der Öffentlichkeit vorgestellt, der insbesondere die neun Weindörfer Neustadts regelmäßig bedienen soll.

„Damit setzen wir ein weiteres Modul unserer städtischen Teststrategie um“, erklärte Oberbürgermeister Weigel. Negative Testergebnisse sind nach Landesrecht auch in Neustadt an der Weinstraße die Voraussetzung für die Nutzung vieler Angebote in Gewerbe, Gastronomie, Sport und Kultur. Außerdem gelte es, mit einem intensiven Testangebot so viele Infektionsketten wie möglich zu brechen, so Oberbürgermeister Weigel.

Der nagelneue zur Schnellteststation umgebaute Reisebus macht seit Montag, 17. Mai 2021, fahrplanmäßig Halt in den Ortsteilen. Betrieben wird er vom Deutschen Roten Kreuz. Wie in den stationären Schnelltestzentren auch kann das Testangebot von jedermann kostenlos und ohne Termin in Anspruch genommen werden. Das Ergebnis gibt’s nach 15 Minuten direkt aufs Smartphone oder wird vor Ort in Papierform ausgehändigt.

Der 14 Meter lange Bus wurde vom Hersteller Scania (Bremen) zur Verfügung gestellt und von der Firma Motoren Baader (Lachen-Speyerdorf) umgebaut. Sitzbänke wurden herausgenommen, um Platz für Arbeitsplätze und Testbereiche zu schaffen. Desinfektionsspender, Mülleimer, Spuckschutz und die passende Stromversorgung wurden installiert.

„Als wir die Anfrage seitens der Stadtverwaltung erhielten, haben wir sofort unsere Unterstützung angeboten“, so Ralph Baader, Junior-Geschäftsführer der Motoren Baader GmbH. Schwere Nutzfahrzeuge rollen täglich über das Gelände, aber ein Schnelltestbus war bisher noch nie dabei. „Da wir die meisten Fahrzeuge nach Anlieferung vom Werk nochmal genau an die Kundenwünsche anpassen, war ein solches Spezialprojekte genau das Richtige für uns und eine schöne Abwechslung“, fügte er hinzu.

Während das Fahrzeug sowohl innen als auch außen als Schnelltest-Bus umgestaltet wurde, befasste sich der DRK-Stadtverband Neustadt an der Weinstraße mit der Organisation der Testungen. Standorte, Testzeiten und Personalplanung musste geklärt werden. Aufgrund der Erfahrung durch mehrere DRK-Teststationen in Neustadt konnten bereits vorhandene Strukturen, wie beispielsweise die Website der Schnelltestzentren, genutzt und angepasst werden. „Die größte Herausforderung war die Zulassung des Busses als Sonderfahrzeug sowie die Suche nach ausreichend Fahrern, die über den notwendigen Führerschein verfügen“, sagte André Willrich vom DRK-Stadtverband Neustadt an der Weinstraße.

Mit dem Schnelltest-Bus verfolgen das DRK und die Stadtverwaltung das Ziel, Einwohner und Gäste in den Ortsteilen bequem vor Ort testen zu können. Natürlich hat aber auch jedermann nach wie vor die Möglichkeit, die stationären Testzentren zu besuchen. Im Testbus werden neben dem üblichen Abstrich im unteren Nasenbereich eigens für Kinder auch sogenannte „Lolli-Tests“ angeboten.

Großzügig finanziell unterstützt wird das Testbus-Konzept von der Sparkasse Rhein-Haardt. „Wir freuen uns, die Stadt Neustadt und das DRK bei dem gemeinsamen Vorhaben des mobilen Testangebots zu unterstützen. Mit der Spende von 10.000 Euro möchten wir dazu beitragen, dass der Schnelltest-Bus zu den Bürgerinnen und Bürgern in den Neustadter Ortsteilen gelangen kann. Für uns ist es als regionale Sparkasse eine Ehrensache hier zu helfen, denn gesellschaftliches Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur der Sparkasse Rhein-Haardt. Bei uns geht es um mehr als Geld“, so Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt.

Einen wichtigen Beitrag leisten auch die Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH. Die Stadtwerke kümmern sich um die jeweils örtlich notwendige externe Stromversorgung. Dies ermöglicht unter anderem die schnelle digitale Übertragung der Testergebnisse. „Die Stadtwerke sehen sich als Energieversorger in Neustadt verpflichtet, die Beendung der Pandemie mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften zu unterstützen“, so Gernot Grimm, Bereichsleiter Energiewirtschaft. Die Umsetzung der Teststrategie sei eine wesentliche Säule, dieses Ziel in greifbare Nähe zu rücken. Sie bringe aber auch gerade in Form des Testbusses die Chance, wieder ein Stück zur Normalität zurückzufinden.

Oberbürgermeister Marc Weigel bedankte sich bei den Sponsoren und für die tatkräftige, unkomplizierte Unterstützung durch Motoren Baader. Außerdem hob er hervor: „Ich bin stolz auf die vielen Helferinnen und Helfer, die den Schnelltestbus wortwörtlich ins Rollen gebracht haben.“ Sein besonderer Dank galt neben vielen anderen Verwaltungsmitarbeitern, die sich für den Testbus eingesetzt haben, auch Ursula Reisinger, die in ihrer aktuellen Funktion als Testkoordinatorin der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße maßgeblich an der Umsetzung der Idee beteiligt war.

Die Testungen werden wie folgt angeboten:

Tour 1: MONTAG

08.00 Uhr – 10.00 Uhr TESTUNG Gelände Motoren-Baader, Im Altenschemel 1

10.40 Uhr – 12.25 Uhr TESTUNG Geinsheim, Im Birkig, Paten-Ruine

13.00 Uhr – 14.45 Uhr TESTUNG Duttweiler, Dudostr. 64, Dorfplatz

15.25 Uhr – 17.25 Uhr TESTUNG Lachen-Speyerdorf, Conrad-Freytag-Str. 7, Firma Jülch

Tour 2 : DIENSTAG

8.00 Uhr – 10.00 Uhr TESTUNG Gelände Motoren-Baader, Im Altenschemel 1

10.50 Uhr – 12.25 Uhr TESTUNG Hambach, Dammstraße, öffentlicher Parkplatz hinterer Teil (in Höhe des Schwimmbades)

13.00 Uhr – 14.50 Uhr TESTUNG Diedesfeld, Weinstraße 548, Festhalle Vorplatz

Tour 3: MITTWOCH