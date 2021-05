Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Eine 48-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am

Dienstagmorgen im Bereich der Kreuzung Rosenstraße / Sofienstraße in

Rheinstetten verletzt.

Die Radfahrerin fuhr auf der Sofienstraße in Richtung Adlerstraße. Die

Autofahrerin fuhr auf der Rosenstraße. An der Kreuzung Rosenstraße /

Sofienstraße kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog

sich multiple Prellungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, der Pkw nur leicht. Der

Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro.

Bruchsal – Unfall bei Wendemanöver

Bruchsal – Eine 71-jährige VW-Fahrerin hatte am Montagmittag in Bruchsal

bei einem Wendevorgang einen Unfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 3.000

Euro verursacht. Die Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der

Prinz-Wilhelm-Straße in Richtung Bundesstraße 3 unterwegs, als sie sich an der

Einmündung Bannweideweg zur Kehrtwende entschloss. Eine nachfolgende 57-jährige

Opel-Fahrerin blieb offenbar unbemerkt, weshalb es geradeswegs zum Zusammenstoß

kam. Während am Opel Astra ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand, musste der

nicht mehr fahrbereite VW Golf mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Batteriebetriebenes Kinderspielzeug löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe – In der Nacht von Montag auf Dienstag vernahm ein Mann in der

Bert-Brecht-Straße in Daxlanden plötzlich akustische Alarmgeräusche. Da er die

Geräusche von seinem Haus aus nicht weiter orten konnte, informierte er

sicherheitshalber die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West kamen gegen 01:00 Uhr vor Ort und

gingen der Geräuschquelle nach. Fündig wurden die Polizisten in einer

nahegelegenen Gartenhütte. Wie sich herausstellte, ertönte der „Alarm“ aus einem

batteriebetriebenen Kinderspielzeug, welches sich offenbar verselbstständigt

hatte.

Mit dem Abstellen des Kinderspielzeugs konnte schließlich die Nachtruhe

wiederhergestellt und der Einsatz mit einem Schmunzeln beendet werden.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 52-jährige Autofahrerin

leicht verletzt wurde, kam es am Montag in der Karlsruher Reinhold-Frank-Straße.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 44 Jahre alte Unfallverursacherin gegen

13:10 Uhr auf der Reinhold-Frank-Straße stadtauswärts. Dabei erkannte sie die

vor ihr verkehrsbedingt wartende 52-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät und fuhr

mit ihrem Porsche auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein

Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro.

Karlsruhe – Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der

Bundesstraße 10, Höhe „Kühler Krug“, bei dem die Unfallverursacherin trotz eines

entstandenen Sachschadens sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die bislang unbekannte Unfallverursacherin

auf der Südtangente aus Richtung Pfalz kommend und fuhr in Höhe der Ausfahrt Nr.

6 auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes auf. Trotz eines entstandenen

Sachschadens von mehreren Tausend Euro machte sich die unbekannte

Fahrzeugführerin über die Grünwinkler Brücke in Richtung Westen aus dem Staub.

Bei dem Fahrzeug soll es sich laut einem Zeugen um einen hellmetallic braunen

Alfa Romeo 147, älteres Baujahr mit drei Türen gehandelt haben. Im Fahrzeug soll

sich lediglich die Unfallverursacherin befunden haben. Diese wurde als circa 25

35 Jahre alt, blond, mitteleuropäisches Erscheinungsbild beschrieben. Die Frau

war mit einem hellen Oberteil bekleidet.

Zeugen, die weitere Angaben zur Unfallverursacherin oder zum Unfallhergang

machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter

0721-6663611 zu melden.

Karlsruhe – Auto mit falschen Kennzeichen

Karlsruhe – Ein Auto mit abgelaufenem TÜV und falschen Kennzeichen

stellten Polizeibeamte in Daxlanden am Montagnachmittag fest. Außerdem ergaben

sich wohl noch weitere Ungereimtheiten.

Während der Streifenfahrt fiel den Beamten ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug

auf, bei dem der TÜV abgelaufen war. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich

heraus, dass das Kennzeichen, das an dem Toyota angebracht war, offenbar für ein

anderes Fahrzeug ausgegeben worden war. Im unverschlossenen Fahrzeug wurden

weitere Fahrzeugpapiere aufgefunden, deren Herkunft beziehungsweise Verwendung

unklar ist. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe- Hoher Sachschaden nach Farbschmierereien

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter verursachten vermutlich am

vergangenen Wochenende einen hohen Sachschaden durch großflächiges Sprühen von

mehreren Graffitis an einem Gebäude in der Gellertstraße in der

Karlsruher-Weststadt.

Die Unbekannten verunstalteten auf der rückwärtigen Seite des Objektes eine

Fläche von circa 60 qm durch Aufsprühen zahlreicher Graffitis. Der durch die

Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721- 6663611 in Verbindung zu setzen.