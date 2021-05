Mannheim-Neckarau: Einbruch in Schule – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Neckarau – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht von Sonntag auf Montag durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu

einer Schule in der Meerfeldstraße. Anschließend durchsuchten sie die Keller-

und Lagerräume. Wie hoch der Sachschaden ist und ob die Täter etwas entwendet

haben, ist derzeit noch unbekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik wurde zwecks

Spurensicherung verständigt. Am Tatort konnte zum Teil Unrat aufgefunden werden.

Ob dieser von den Tätern zurückgelassen wurde, wird aktuell untersucht. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben, werden

gebeten sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Fahrlach: Kaffeeautomat aufgebrochen – über 1.000 EUR Schaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Fahrlach – Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag 08:30 Uhr,

wurde auf einem Firmengelände in der Schlachthofstraße ein Kaffeeautomat

aufgebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft öffneten den Automaten gewaltsam

und entwendeten das darin gesammelte Bargeld. Der Automat wurde dabei so schwer

beschädigt, dass er nicht mehr betriebsbereit war. Der Gesamtsachschaden liegt

bei rund 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Auto beschädigt und Unfallflucht begangen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen

08:15 Uhr und 17:00 Uhr in der Carl-Benz-Straße, bei dem der Verursacher

anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte

beim Ein- oder Ausparken auf Höhe der Hausnummer 4 einen geparkten Audi A4 und

fuhr danach einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.