Heidelberg-Kirchheim: Verdächtiges Verhalten eines 57-jährigen Mannes macht polizeiliches Einschreiten erforderlich

Heidelberg-Kirchheim: (ots) – In Kirchheim wurden in den vergangenen Tagen zwei

Mal Kinder im Alter von 4 – 11 Jahren von einem Mann in verdächtiger Weise

angesprochen. Die Kinder, die der Fremde am Sonntag auf dem Spielplatz ‚Im

Hüttenbühl‘ und am Montagnachmittag an einer in der Nähe befindlichen Eisdiele

mit seinem Verhalten verunsicherte, reagierten jeweils vorbildlich und

benachrichtigten sofort ihre Eltern. Die besorgten Eltern alarmierten die

Polizei. Beamte des Kriminaldauerdienstes trafen den 57-jährigen in der

Pleikartsförster Straße an und nahmen ihn zur Durchführung weiterer

polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Dort wurde der Mann im Rahmen

einer Gefährderansprache mit seinem fraglichen Benehmen konfrontiert. Außerdem

erhielt der 57-Jährige einen Platzverweis. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg prüft, inwieweit in dem Handeln des Mannes ein strafbares Verhalten

zu sehen ist. Die Ermittlungen dauern an. Eltern, deren Kinder der 57-Jährige

ähnlich begegnet ist, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.